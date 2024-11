Gewürz-Fans aufgepasst: Wir machen indischen Krautsalat

Du kennst Krautsalat nur klassisch süß-sauer als Grillbeilage? Dann wird es Zeit, dass du diesen indischen Krautsalat probierst. Der steckt voller Vitamine und Gewürze und sieht noch dazu auf jedem Esstisch gut aus. Also warte nicht länger, sondern schnapp dir einen Kohlkopf und ein paar Möhren und los geht’s!

Indischer Krautsalat: aromatisch, bunt, köstlich

Ich habe es bestimmt bereits erwähnt und falls nicht, hier noch mal: Ich liebe Krautsalat. Die Zubereitung ist meiner Meinung nach eine der besten Arten, Kohl zu essen. Durch das Kneten von geschreddertem Kohl mit Salz und Säure wird dessen Struktur aufgebrochen und der Zellsaft tritt aus. Das macht das Gemüse verdaulicher und sorgt gleichzeitig dafür, dass es sich mit dem Geschmack der verwendeten Gewürze vollsaugen kann.

Krautsalat-Variationen gibt es viele. Probiere doch auch mal diesen asiatischen Krautsalat, der durch einen besonders frischen Geschmack überzeugt. Curtido ist ein fermentierter Krautsalat aus El Salvador, der für deine Verdauung wahre Wunder bewirkt. Du magst es doch eher klassisch? Dann bereite einen südtiroler Krautsalat zu.

Für indischen Krautsalat brauchst du Rotkohl der, besonders wenn er mit etwas Säure geknetet wird, eine hübsche Farbe annimmt. Außerdem verwenden wir Möhren und weißen Rettich sowie rote Zwiebeln. Beginne damit, all das farbenfrohe Gemüse in dünne Streifen zu schneiden. Das funktioniert entweder mit einem Hobel oder einem scharfen Messer. Hier gilt: Je dünner, desto besser. Pass auf deine Finger auf.

Hast du dein Gemüse vorbereitet, salze es und verknete es rasch. Stell es beiseite und rühre deine Marinade an. Diese besteht aus Öl, Limettensaft, Zucker und einigen typischen Gewürzen. Ich verwende am liebsten Kreuzkümmel, getrockneten Koriander und frisch geschnittene rote oder grüne Chili. Röste die Gewürze am besten im Ganzen in einer Pfanne an, bis sie himmlisch duften. Zerstoße sie dann in einem Mörser. So setzen sie ihren aromatischen Geschmack am intensivsten frei.

Mische die Marinade unter das Gemüse und verknete alles erneut gründlich. Schmecke den indischen Krautsalat mit Salz und Pfeffer ab und serviere ihn am besten sofort. Andere Krautsalate sollten im Kühlschrank durchziehen. Dieser nicht, denn sonst vermischen sich die einzelnen Farben zu stark miteinander. Bestreue ihn vor dem Servieren mit etwas frischem Koriander und erfreue dich an einem bunten Vitaminkick.