Wraps mit Kürbis-Hummus und Gemüse: ein perfekter Start in den Tag

Ich bin außer am Wochenende kein besonders großer Frühstücksfan. Daher stehe ich oft vor der Frage, was meine erste Mahlzeit des Tages sein wird. Diese leckeren Wraps mit Kürbis-Hummus und Gemüse waren eine absolute Erleuchtung für mich, da ich sie ganz entspannt vorbereiten kann und mir dann für einige Tage keine Gedanken darüber machen muss.

Wraps mit Kürbis-Hummus und Gemüse eignen sich perfekt für Morgenmuffel

Vielleicht bist du da ja ganz anders als ich und strahlst direkt nach dem Aufstehen schon vor Energie. Selbst dann ist dieses Rezept zum Frühstück perfekt für dich. Für alle, denen es genauso geht wie mir: Wraps mit Kürbis-Hummus und Gemüse könnten eure Rettung sein. Für mich waren sie es auf jeden Fall.

Du kannst die Wraps mit Kürbis-Hummus und Gemüse ganz entspannt abends vorbereiten und hast dann für die nächsten zwei bis drei Tage ein super leckeres Frühstück. Am längsten dauert hierbei wirklich nur das Kürbis-Hummus, da der Hokkaido-Kürbis im Backofen erst einmal gebacken werden muss. Der Rest könnte danach aber kaum schneller erledigt sein.

Einfach alles für das Hummus in einen Mixer geben und gut durchpürieren, bis es schön cremig ist. Am besten nimmst du dafür einen Standmixer 🛒, falls du nur einen Pürierstab zuhause hast, funktioniert es damit natürlich ebenfalls. Dann nur noch das Gemüse vorbereiten, kleinschneiden und schon kannst deine Wraps befüllen. Das Schöne: Die Zutaten lassen sich jedes Mal verändern und so deine liebste Wrapfüllung vorbereiten.

Die fertigen Rollen in der Mitte halbieren und direkt frisch essen oder in Brotpapier einwickeln und in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank aufbewahren. Dort halten sich die Wraps mit Kürbis-Hummus und Gemüse für einige Zeit. Nach spätestens drei Tagen solltest du sie aber gegessen haben.

Wenn du noch andere Zubereitungen ausprobieren möchtest, dann schaue dir unbedingt diese Frühstückswraps mit Ei und Speck an. Wenn es noch ausgefallener sein darf, sind vielleicht diese Rührei-Wraps mit Lachs und Avocado etwas für dich. Und falls du es doch lieber süß magst, gibt es auf Leckerschmecker auch ein Rezept für süße Frühstückswraps in nur 10 Minuten.

Wraps mit Kürbis-Hummus und Gemüse Dominique 5 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 8 kleine Wraps Zutaten 1x 2x 3x Für das Hummus: 1 kleiner Hokkaido-Kürbis

3 EL Olivenöl

2 TL Kreuzkümmel

2,5 EL Tahin

2 TL Cayennepfeffer

120 ml Wasser

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack Für die Wraps: 1 Gurke

2 rote Zwiebeln

2 große Karotten

2 Paprika

2 Tomaten

250 g frischer Babyspinat

150 g Kichererbsen

4 Wraps Zubereitung Wasche den Kürbis gut ab. Halbiere ihn und entferne die Kerne. Schneide ihn klein und verteile ihn auf einem Backblech. Verteile etwas Olivenöl über ihn und backe ihn bei 180 °C Ober-Unterhitze für ca. 20 Minuten, bis er weich ist.

Lass den Kürbis abkühlen und gib ihn mit den restlichen Zutaten in einen Standmixer. Püriere alles, bis es eine cremige Masse ist.

Bereite das Gemüse vor: Schäle Gurke, Zwiebel und Karotte und schneide alles in feine Streifen. Wasche die Paprika, Tomaten und den Spinat. Schneide die Paprika in feine Streifen und die Tomaten in kleine Stücke.

Bestreiche die Wraps mit dem Hummus. Gib den Spinat darauf und schichte das Gemüse darüber. Gib am Ende die Kichererbsen dazu.

Rolle die Wraps zusammen, sodass sie an allen Seiten verschlossen sind und halbiere sie in der Mitte. Falls du sie für den nächsten Tag vorbereitet hast, rolle sie in Butterbrotpapier ein und lagere sie in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank.

