Von diesen Yogurette-Cookies kriegst du nie genug

Knuspernde Grüße gehen raus vom Krümelmonster! Das flauschige blaue Monster hat köstliche Kekse im Gepäck – gebacken mit Schokoriegel-Stücken, Schokostreuseln und gefriergetrockneten Erdbeeren. Klingt köstlich, oder? Backe unsere Yogurette-Cookies direkt nach und freue dich schon jetzt auf den Duft von frisch gebackenen Keksen in deiner Küche!

Köstliche Yogurette-Cookies

Cookies kannst du zwar mittlerweile in zahlreichen Varianten im Supermarkt kaufen, doch selbst gemacht schmecken sie einfach am besten. Noch dazu sind sie viel günstiger und du bestimmst die Zutatenliste.

Für unsere Yogurette-Cookies kommen auf jeden Fall die beliebten Schokoriegel auf den Einkaufszettel. Die Marke von Ferrero wurde in den 1970er-Jahren eingeführt und ist vor allem dank ihrer fruchtigen Füllung in Kombination mit Schokolade bekannt. Die Yogurette verleiht den Cookies mit ihrer Milchfüllung und dem Hauch von Erdbeere einen besonderen Geschmack, den du so noch nicht erlebt hast.

Um die fruchtige Erdbeernote noch zu verstärken, stehen für die Yogurette-Cookies auch noch gefriergetrocknete Erdbeeren auf dem Einkaufszettel. So bleiben die Cookies schön knusprig und werden nicht zu matschig. Eine Extraportion Schokostreusel sorgt dafür, dass die Yogurette-Cookies schön schokoladig werden.

Das Tolle an den Yogurette-Cookies ist, dass sie einfach zu machen sind, auch wenn du kein Backprofi bist. Die größte Herausforderung ist eigentlich nur, eine Stunde zu warten, während der Teig im Kühlschrank ruht! Wenn die Kekse dann endlich im Backofen sind, ist die Vorfreude kaum auszuhalten.

Die Mischung aus cremiger Yogurette-Schokolade, intensiver Fruchtnote aus gefriergetrockneten Erdbeeren und Schokostreuseln macht die Yogurette-Cookies zu einer richtig leckeren Nascherei. Also, Schürze umbinden, Backpapier ausrollen – lass uns das Krümelmonster neidisch machen!

Möchtest du deine selbst gemachten Cookies doch mit dem Krümelmonster teilen? Dann sorge vor und backe gleich mehrere Sorten. Wie wäre es zum Beispiel mit leckeren Erdbeer-Streusel-Cookies? Oder du backst herzhafte Kekse wie die zuckerfreien Kichererbsen Cookies. Würzige Cheddar-Basilikum-Cookies könnten dem Krümelmonster und dir ebenfalls munden!

Yogurette-Cookies Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 30 Stück Kochutensilien (optional, online z.B. hier 🛒 1 Eisportionierer Zutaten 1x 2x 3x 240 g Butter

250 g Zucker

2 Eier

2 TL Vanillezucker

380 g Dinkelmehl

1 TL Backpulver

1 TL Salz

4 EL Milch

200 g Yogurette

160 g Schokoladenstreusel

40 g gefriergetrocknete Erdbeeren Zubereitung Schmilz die Butter in einem kleinen Topf und lasse sie etwas abkühlen. Gib sie dann noch lauwarm in eine Schüssel mit dem Zucker und rühre, bis sich der Zucker aufgelöst hat.

Gib die Eier und den Vanillezucker dazu und rühre weiter, bis die Masse schön cremig ist.

Vermische in einer separaten Schüssel das Dinkelmehl, das Backpulver und das Salz.

Gib die trockenen Zutaten nach und nach zur Butter-Zucker-Mischung und rühre alles zu einem gleichmäßigen Teig.

Rühre die Milch unter.

Hebe die gehackte Yogurette, die Schokoladenstreusel und die gefriergetrockneten Erdbeeren vorsichtig unter den Teig. Decke die Schüssel ab und stelle den Teig für etwa eine Stunde in den Kühlschrank.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Forme aus dem gekühlten Teig walnussgroße Kugeln und setze sie mit Abstand auf das Backblech. Drücke die Kugeln anschließend leicht flach. Du kannst auch wunderbar mit einem Eisportionierer arbeiten.

Backe die Cookies für 15 Minuten auf mittlerer Schiene. Achte darauf, dass die Ränder goldbraun werden, während die Mitte noch leicht weich bleibt.

Lasse die Cookies nach dem Backen 5 Minuten auf dem Blech auskühlen und lege sie dann auf ein Gitter, damit sie vollständig auskühlen können.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.