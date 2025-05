Zapiekanki: Streetfood aus Polen, das du probieren musst

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne 🛒 und schwitze die Zwiebeln darin an, bis sie glasig sind. Gib anschließend die Champignons und den Knoblauch dazu und brate sie für drei Minuten mit an. Würze es mit dem Paprikapulver und schmecke es mit Salz, Pfeffer und der Petersilie ab.