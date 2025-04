Dieses Popcorn versüßt dir den Filmabend

Na, hast du schon alles beisammen für den nächsten Filmabend? Den richtigen Film, gemütliche Decken, Getränke? Perfekt, dann fehlen ja nur noch die geeigneten Snacks. Popcorn gehört zu einem guten Film immer dazu. Dir ist das normale gesüßte zu langweilig? Dann pimpe es ein wenig auf und mache dieses Zimt-und-Zucker-Popcorn. Das wird dich umhauen, garantiert!

Zimt-und-Zucker-Popcorn: perfekter Snack zum Filmabend

Popcorn ist ein absoluter Klassiker unter den Snacks. Du wirst wohl kaum ein Kino finden, in dem der gepuffte Mais nicht als Knabberei verkauft wird. Wo genau es seinen Ursprung hat, ist nicht ganz geklärt. Ausgrabungen zeigen jedoch, dass südamerikanische Ureinwohner bereits vor über 4000 Jahren Mais verzehrten, der dem heutigen Puffmais nicht unähnlich ist. Dieser wird verwendet, um Popcorn herzustellen.

Die genauen Vorgänge, wie aus Maiskörnern Popcorn wird, wollen wir uns jetzt nicht genau anschauen. Nur so kurz: Bei hoher Hitze wird die Flüssigkeit im Korn zu Dampf, der sich ausweitet, aber von einer Außenhaut zusammengehalten wird. Es kommt zu einer kleinen Explosion. Cool, nicht wahr? Diese leckere Reaktion wird dann weltweit zu Filmen, als Snack oder sogar Deko für Gerichte genossen. Klassisch sind dabei Varianten mit Salz, Zucker oder Butter. Aber hast du schon mal von Zimt-und-Zucker-Popcorn gehört? Das beweist, was für einen riesigen Unterschied eine einzige Zutat machen kann.

Deine Zutatenliste ist kurz: Popcornmais, etwas Öl und eine Portion Geduld. In einem großen Topf erhitzt du das Öl (am besten geschmacksneutrales Rapsöl) und gibst dann den Popcornmais dazu. Deckel drauf, Temperatur runter – und abwarten, bis das erste Korn springt. Jetzt den Topf immer wieder vorsichtig schütteln, damit nichts anbrennt. Sobald das Ploppen leiser wird, nimm den Topf vom Herd.

Während die Kerne vor sich hin ploppen, erhitze etwas Butter in einem kleinen Topf, bis sie geschmolzen ist. Vermische sie mit Zucker und einer Prise Zimt und verteile die Mischung dann auf dem noch heißen Popcorn. Schwenke dabei gut durch. Fertig ist dien Zimt-und-Zucker-Popcorn. Es schmeckt am besten, wenn du es noch leicht warm naschst. Möchtest du es aufbewahren oder sogar verschenken, solltest du es abkühlen lassen und dann luftdicht verpacken. So hält es sich mehrere Tage.

Zimt-und-Zucker-Popcorn Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 EL Rapsöl

200 g Popcorn-Mais

3 EL Butter

4 EL Zucker

1 TL Zimt am besten Ceyon-Zimt, den gibt es hier 🛒

1 Prise Salz Zubereitung Erhitze das Öl in einer tiefen Pfanne oder einem Topf. Wenn es heiß ist, füge die Maiskörner hinzu und decke den Topf ab. Drehe die Temperatur herunter und lass die Körner nach und nach aufploppen. Rüttle dabei die Pfanne immer wieder durch.

Parallel kannst du die Butter in einem Topf zum Schmelzen bringen. Rühre dann Zucker, Zimt und Salz ein.

Verteile die Buttermasse auf dem fertigen Popcorn und schüttle alles gut durch oder vermische es mithilfe von zwei Löffeln.

