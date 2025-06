Zitronen-Basilikum-Sorbet: der Geschmack dieses Sommers

Schließe für einen Moment die Augen und atme tief ein: Da ist sie, diese magische Kombination aus sonnengereiften Zitronen und frischem Basilikum, die durch deine Küche tanzt. Diesen Moment des Glücks kannst du mit dem Zitronen-Basilikum-Sorbet einfangen. Es zergeht auf der Zunge und schmeckt lecker frisch.

Zitronen-Basilikum-Sorbet: einfaches Rezept

Schon in den sonnenverwöhnten Regionen Liguriens und der Amalfiküste haben pfiffige Köche erkannt, dass Basilikum weit mehr kann, als nur Pasta zu krönen. Die Kräuterpflanze, deren Name vom griechischen „basilikos“ (königlich) stammt, war schon in der Antike bekannt und beliebt. Ursprünglich stammt es jedoch aus Indien. Von dort gelangte es dann von Vorderasien über den Mittelmeerraum nach Mitteleuropa. Heute gibt es da Kraut in zig verschiedenen Sorten mit unterschiedlichen Blattfarben und Geschmäcken.

Am beliebtesten ist dabei aber immer noch das grüne Basilikum ‚Genoveser‘. Wir verwenden es heute auch in diesem Zitronen-Basilikum-Sorbet. Also, pack deine Eismaschine aus und mach dich an die Zubereitung. Alles, was du benötigst, sind Zitronen, frisches Basilikum, Zucker und Wasser.

Beginne damit, die Zitronen zu halbieren und ihren Saft auszupressen. Gib diesen anschließend mit Zucker und Wasser in einen Topf und koche ihn einige Minuten. Lass den Sud danach auskühlen. Brause nun das Basilikum ab, zupfe die Blätter ab und gib sie zusammen mit dem Zitronen-Sud in einen Mixer. Mixe alles sehr fein und fülle die Mischung danach in die Eismaschine. Lass das Zitronen-Basilikum-Sorbet darin eine halbe Stunde cremig gefrieren und danach im Tiefkühlfach noch etwas anziehen.

In diesem Zitronen-Basilikum-Sorbet verschmelzen die spritzige Säure sonnengeküsster Zitronen mit der samtigen, beinah pfeffrigen Eleganz von Basilikum zu einer Symphonie, die dich zum Jubeln bringen wird. Lass es dir schmecken!

Zitronen-Basilikum-Sorbet Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 55 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (online z.B. hier 🛒 1 Eismaschine Zutaten 1x 2x 3x 6 Zitronen

200 ml Wasser

200 g Zucker

1 Bund Basilikum Zubereitung Halbiere die Zitronen und presse den Saft aus.

Gib den Zitronensaft mit Zucker und 200 ml Wasser in einen Topf und koche alles für 4 Minuten. Lass den Sud danach auskühlen.

Brause das Basilikum ab und schüttle es trocken. Zupfe dann die Blätter ab und gib sie zusammen mit dem Zitronen-Sud in einen Mixer. Mixe alles bei Maximalgeschwindigkeit für 1 Minute sehr fein.

Fülle die Mischung in eine vorgekühlte Eismaschine und lass sie darin in etwa 25–30 Minuten cremig gefrieren.

Lass das Zitronen-Basilikum-Sorbet anschließend im Tiefkühlfach noch etwas anziehen.

