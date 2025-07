Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Zitronen-Pesto daraus

Vor einiger Zeit, ich glaube, es war während Corona, erstellte ich mir eine Bucket-List mit all den Dingen, die ich in meinem Leben noch gerne machen möchte und jenen Orten, die ich noch besuchen will. Sehr weit oben auf der Liste steht: einmal zur Zitronenblüte an die Amalfi-Küste fahren. Ich weiß, das mag in manchen Ohren kitschig klingen. Für mich nicht. Denn, ich liebe Zitronen in allen möglichen Formen, Sorten und Zubereitungsweisen und mein aktueller Food-Crush ist einfach dieses köstliche Zitronen-Pesto.

Zitronen-Pesto: mediterrane Frische im Glas

Kaum ein anderes Land bringt man wohl mehr mit der Zitrone in Verbindung als Italien. Dabei stammt die Frucht ursprünglich gar nicht aus der Mittelmeer-Region. Die Wurzeln, so glaubt man, liegen irgendwo zwischen Nordostindien und Südwestchina. Allerdings ist Italien heute einfach perfekt für den Anbau der leuchtend gelben Zitrusfrucht. Das liegt zum einen am milden Klima und zum anderen auch daran, dass Zitronen in der Esskultur des Landes tief verwurzelt sind.

Ein besonderes Highlight, das du aus den Früchten zubereiten kannst, ist ein Zitronen-Pesto. Das gehört zu den eher unbekannteren Varianten des italienischen Klassikers. Meist stehen Basilikum oder Rucola bei den Pestos im Mittelpunkt, hier aber nutzt du die ganze Kraft der Zitrone: ihre Schale, ihren Saft und ihr ätherisches Öl. Für etwas Farbe und zusätzliches Aroma darf etwas Basilikum aber auch nicht fehlen.

Für das Pesto reibst du die Schale von Bio-Zitronen ab und presst den Saft aus. Beides gibst du zusammen mit frischen Basilikumblättern, gerösteten Mandeln, einer Knoblauchzehe und frisch geriebenen Parmesan in einen Mixer. Gieße das Öl hinzu und püriere alles gut durch, bis eine glatte, cremige Masse entsteht. Schmecke diese noch mit etwas Salz ab und fülle das fertige Pesto in ein verschließbares Glas. Damit es länger frisch bleibt, kommt noch eine Schicht Olivenöl obendrauf.

Besonders lecker schmeckt das Zitronen-Pesto zu frischer Pasta oder mit Gnocchi. Probiere es aber auch unbedingt mal als Basis auf einem Bruschetta oder mit gegrilltem Fleisch.

Zitronen-Pesto Judith 5 ( 7 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Glas Kochutensilien 1 Glas, ca. 250 ml Zutaten 1x 2x 3x 2 Bio-Zitronen

20 g frisches Basilikum

30 g geriebener Parmesan

1 Knoblauchzehe

40 g geröstete Mandeln ohne Schale

80 ml Olivenöl plus etwas mehr, online zum Beispiel hier 🛒

Salz nach Geschmack Zubereitung Wasche die Zitronen gründlich und reibe die Schale ab. Presse den Saft einer Zitrone aus und stelle beides beiseite.

Wasche den Basilikum, tupfe ihn trocken und zupfe die Blätter von den Stielen.

Reibe den Parmesan. Schäle die Knoblauchzehe und röste die Mandeln in einer Pfanne ohne Fett leicht braun an. Lass sie anschließend abkühlen.

Gib Basilikum, Zitronenzeste, Zitronensaft, Mandeln, Parmesan und die geschälte Knoblauchzehe in einen Mixer.

Gieße das Olivenöl dazu und püriere alles zu einer cremigen Masse und schmecke sie mit Salz ab.

Fülle das Pesto in ein sauberes Glas und bedecke die Oberfläche mit etwas Olivenöl.

Genieße das Pesto direkt frisch zu Nudeln oder bewahre es dunkel und kühl im Kühlschrank auf.

