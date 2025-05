Diese Zitronen-Quark-Waffeln sind ein Highlight zum Frühstück

Wenn es etwas gibt, das sowohl zum Frühstück als auch zum Kaffee am Nachmittag schmeckt, dann sind es frisch gebackene Waffeln. Und die lieben wir in allen Varianten. Frühlings-frisch und lecker sind zum Beispiel diese Zitronen-Quark-Waffeln, die zudem noch schnell gebacken sind.

Frisch und lecker: Zitronen-Quark-Waffeln

Hast du ein Waffeleisen zu Hause? Wenn nicht, dann wird es Zeit. Diese frischen Zitronen-Quark-Waffeln sind nämlich so köstlich, dass du, einmal probiert, nicht mehr drauf verzichten möchtest. Als Frühstück sorgen sie für einen tollen Start in den Tag, am Nachmittag sind sie die beste Begleitung zu einer Tasse Kaffee oder Tee. Sie schmecken auch als Snack für Unterwegs, als süßes Highlight bei einem Picknick und auch auf einem Brunch-Büffet, von dem sich jeder nehmen kann, was einem schmeckt, dürfen sie nicht fehlen. Kurzum: Es gibt so gut wie keinen Anlass, zu dem die Waffeln nicht schmecken.

Die Zubereitung der selbst gebackenen Zitronen-Quark-Waffeln ist zum Glück nicht kompliziert. Für den Tein verrührst du zuerst Butter, Zucker, Vanilleextrakt und den Abrieb einer Bio-Zitrone miteinander. Dann gibst du unter Rühren einzeln die Eier hinzu. Siebe separat Mehl, Backpulver und Salz in einer Schüssel und mixe die trockenen Zutaten abwechselnd mit Quark und dem Saft einer Zitrone zu der Butter-Ei-Mischung, bis ein glatter Teig entsteht.

Nun musst du nur noch das Waffeleisen vorheizen und mit etwas neutralem Pflanzenöl einstreichen. Backe die Waffeln nach und nach aus. Aus Erfahrung wissen wir, dass die erste Waffel meist nicht gelingt. Aber nicht so schlimm, die kannst du einfach wegnaschen und so überprüfen, ob sie auch wirklich schmecken.

Die Zitronen-Quark-Waffeln sind pur schon ein fantastischer Genuss. Aber probiere sie doch mal mit etwas Sahne, Zitroneneis, einem Zitronenquark oder Puderzucker verfeinert. So holst du noch mehr aus dem frischen Aroma der Waffeln heraus. Auch sind sie noch leicht warm serviert, besonders köstlich.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Ist das Waffeleisen erst einmal heiß gelaufen, dann gönn dir auch eine Portion unserer Eierlikör-Waffeln oder diese Nutella-Bananen-Waffeln für alle Schokofans. Lust auf eine herzhafte Variante? Dann backe Zucchini-Waffeln mit Frischkäse.

Zitronen-Quark-Waffeln 3.40 ( 10 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Bio-Zitrone Abrieb und 2 EL Saft

100 g weiche Butter

80 g Zucker

1 TL Vanilleextrakt

2 Eier Größe M

200 g Mehl

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

250 g Magerquark

etwas Pflanzenöl für das Waffeleisen Zubereitung Wasche die Zitrone, reibe die Schale fein ab und presse 2 EL Saft aus.

Vermenge Butter, Zucker, Vanilleextrakt und Zitronenabrieb in einer Schüssel und rühre die Zutaten zu einer cremigen Masse.

Gib unter Rühren nach und nach die Eier hinzu.

Vermische Mehl, Backpulver und Salz in einer separaten Schüssel miteinander.

Hebe die trockenen Zutaten im Wechsel mit Quark und Zitronensaft unter die Butter-Ei-Mischung.

Heize das Waffeleisen 🛒 vor und fette es leicht mit etwas Pflanzenöl ein.

Fülle Teig in das Waffeleisen und backe nacheinander 3 bis 5 Minuten goldbraune Waffeln aus. Wiederhole den Vorgang, bis der Teig alle ist. Halte die fertigen Waffeln warm.

Serviere die noch warmen Waffeln mit Puderzucker bestreut, mit etwas Sahne oder Zitronenquark.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.