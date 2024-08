Zucchini-Waffeln mit Frischkäse: Da sagen selbst Gemüsemuffel nicht nein

Wir lieben Waffeln, und das in allen möglichen Formen und Variationen. Und essen können wir die duftenden Köstlichkeiten auch zu jeder Tageszeit. Direkt morgens zum Frühstück schmecken sie jedoch besonders gut. So startest du gleich gut gelaunt in den Tag. Unsere Zucchini-Waffeln mit Frischkäse schmecken auch den Naschkatzen, die den Tag gern herzhaft beginnen. Mit unserem Rezept gelingen sie im Handumdrehen.

Zucchini-Waffeln mit Frischkäse: ein duftes Frühstück

Waffelduft ist unverkennbar und allseits beliebt. Auch unsere Zucchini-Waffeln mit Frischkäse, obwohl sie eine herzhafte Vertreterin der Waffelfamilie sind, füllen deine Küche gleich morgens mit einem Duft, der dir das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Wer nach dem Aufstehen besonders viel Hunger hat, kann die Waffeln mit etwas Butter bestreichen und mit einer Scheibe Käse oder Wurst belegen. Auch als tolles Brunchgericht an einem späten Sonntagmorgen machen unsere Zucchini-Waffeln mit Frischkäse eine super Figur!

Der Teig ist aus Zucchini, Mehl, Eiern, Milch, Öl, Frischkäse und Backpulver schnell zusammengerührt. Wer mag, kann ihn mit etwas Gouda ergänzen. So nimmst du gleich morgens eine gute Portion Gemüse und Eiweiß zu dir. Wichtig ist, dass du die Zucchini, nachdem du sie gerieben hast, etwa 20 Minuten ziehen lässt, damit der Gemüsesaft austritt. Nach Ende der Ziehzeit musst du die Zucchini gut ausdrücken, sonst wird der Teig zu feucht.

Nun kommt dein Waffeleisen zum Einsatz. Heize es etwas vor und bepinsle es mit etwas Öl. Nun kommt der Teig hinein. Verbrauche ihn vollständig und genieße deinen großzügigen Stapel Waffeln! Dazu passt ein Klecks Sour Cream ausgezeichnet. Übrigens eignen sich Zucchini-Waffeln mit Frischkäse auch hervorragend für Kinder, die bei Gemüse eher die Nase rümpfen. Welches Kind (und welcher Erwachsener) sagt schon nein zu einer Waffel?

Probiere doch auch unsere tollen Brötchen-Waffeln mit Salami und Käse, die ebenfalls ein leckeres Frühstück abgeben. Diese Zucchini-Waffeln mit Lachs sind auch eine tolle Idee. Und wenn es doch etwas süß sein soll, dann machst du mit unseren leckeren belgischen Waffeln nichts falsch.