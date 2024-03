Belgische Waffeln: Frühstück der Extraklasse

Was fällt dir ein, wenn du an die belgische Küche denkst? Pommes? Pralinen? Ja, beides stimmt. Aber für ein ganz bestimmtes Essen ist Belgien ebenfalls bekannt: belgische Waffeln. Dieses Gebäck hat eine lange Tradition und wird in Belgien sowohl zum Frühstück genossen als auch zum Nachmittagskaffee. Wir zeigen dir, wie du sie machst!

Rezept für luftige belgische Waffeln

Waffeln haben in Belgien eine lange Tradition, die bis ins 18. Jahrhundert zurückgeht. Dort buk ein Koch einen Kuchen für den Prinzen von Lüttich, den er in gleich große Teile schnitt. In den Teig mischte er kleine Zuckerkristalle, die dem Prinzen so gut gefielen, dass dieser Kuchen sein Leibgericht wurde. Aus diesem Kuchen entwickelte sich mit der Zeit die belgische Waffel.

Klassisch werden belgische Waffeln aus einem Hefeteig zubereitet. Wir entscheiden uns heute für eine etwas einfachere Variante mit Backpulver. Unbedingt verwenden solltest du jedoch Hagelzucker. Der bleibt im Teig zunächst ganz und karamellisiert beim Ausbacken ein wenig. Es gibt kaum etwas Köstlicheres, als in eine belgische Waffel zu beißen und kleine knusprige Zuckerstücke zu zerknuspern.

Das Beste an belgischen Waffeln ist, dass sie für ihre ungleichmäßige Form bekannt sind. Du musst dir also keine Sorgen machen, dass dein eckiges Waffeleisen nicht komplett ausgefüllt ist oder überläuft. Achte nur darauf, dass es gut eingefettet und vorgeheizt ist, dann bleibt nichts daran haften. Sollte dennoch mal etwas kleben bleiben, folge unseren sieben nützlichen Tipps, um ein Waffeleisen zu reinigen.

Servieren kannst du deine belgischen Waffeln mit was du möchtest. Vanilleeis, Sahne, Puderzucker, frische Beeren, Kompott – du entscheidest, was notwendig ist, um dein Frühstückserlebnis zu einem ganz besonderen zu machen. Wenn du neben deinen Waffeln noch mehr Hunger hast, schau dir auch unsere anderen leckeren Frühstücksrezepte an. Dort findest du unter anderem grüne Shakshuka und die trendigen Bacon-Zöpfe. Oder du gönnst dir mit einem cremigen Vanille-Mandel-Smoothie ein gesundes Getränk zu deinen belgischen Waffeln.

Jetzt werden aber erstmal belgische Waffeln gebacken. Also stelle dir deine Zutaten bereit und leg los!