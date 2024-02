Bacon-Zöpfe: einfaches Frühstück mit Trend-Faktor

Bacon: Der beliebte Frühstücksspeck gehört bei vielen zu einem richtigen Frühstück einfach dazu. Es gibt unzählige Tricks, wie man die Speckstreifen so richtig knusprig bekommt. Manchmal kann es jedoch passieren, dass die ganze Knusprigkeit dazu führt, dass Bacon eher hart und trocken wird. Das verhindern diese Bacon-Zöpfe. Sie sind gleichzeitig knusprig und wunderbar saftig, kein Wunder also, dass sie die sozialen Medien im Sturm erobert haben!

Nicht nur auf TikTok ein Star: Saftige Bacon-Zöpfe peppen jedes Frühstück auf

Ach, Bacon. Der deftige Bauchspeck ist ein klassisches Frühstücksgericht, ohne das in den USA und Großbritannien kein Frühstück zustande kommt. Auch hierzulande werden die dünnen Speckstreifen immer beliebter. Ihre Zubereitung ist einfach: Sie werden meist sogar ohne Öl in einer Pfanne oder im Backofen knusprig gebraten. Dabei tritt ihr Fett aus, in dem man danach Spiegeleier braten kann. Supereinfach, aber dennoch scheiden sich oftmals die Geister darüber, wie knusprig der perfekte Bacon sein soll. Häufig wird der Speck so lange knusprig gebraten, dass er einfach trocken wird. Abhilfe dafür verschaffen Bacon-Zöpfe, die sich in kurzer Zeit zu einem viralen Trend gemausert haben.

Bacon-Zöpfe sind buchstäblich im Handumdrehen vorbereitet. Du brauchst nur eine Zutat: Baconstreifen. Diese ziehst du ganz leicht auseinander und beginnst dann, die an beiden Enden in unterschiedliche Richtungen zu drehen. Fast so, als würdest du eine Schnur zu einer Kordel drehen. Wenn du magst, kannst du den zusammen gedrehten Bacon-Zopf dann noch mal in der Mitte falten und weiter eindrehen. Das Ganze kommt dann auf ein Blech oder in die Pfanne und ist im Handumdrehen außen verführerisch knusprig und innen zart-saftig. Einfach famos!

Bacon-Zöpfe sind nicht nur ein Star auf TikTok, sondern werden auch schnell der Star an deinem Frühstückstisch sein. Dennoch braucht es für ein gutes Frühstück mehr als nur Bacon. Eine in den USA beliebte Kombi ist, den Speck mit amerikanischen Pancakes und Ahornsirup zu essen. Besonders lecker ist er auch mit einem cremigen Rührei. Und die Kombi Speck und Käse geht immer, warum also nicht mal Bacon-Zöpfe mit selbstgebackenen Käsebrötchen?

Nun aber erstmals der Bacon, also schnapp dir ein paar Scheiben und losgeht das Eindrehen!