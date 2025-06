Zitronen-Schmand-Kuchen: saftig und einfach gemacht

Zitronenkuchen sind beliebt und das nicht ohne Grund. Sie schmecken frisch und saftig und viele von ihnen lassen sich schnell zubereiten. So wie dieser einfache Zitronen-Kastenkuchen mit Schmand und leckerem Frosting. Hier erfährst du Schritt für Schritt, wie du den Zitronen-Schmand-Kuchen nachbacken kannst.

Rezept für schnellen Zitronen-Schmand-Kuchen

Wenn du einen Kuchen backen möchtest, dann bieten sich die Varianten aus der Kastenform an. Diese Kuchen sind unkompliziert und schnell zubereitet. Auch der Zitronen-Schmand-Kuchen gehört dazu. Seine Basis ist ein einfacher Rührteig, in den ein ordentlicher Schuss Zitronensaft gehört.

Für den Zitronen-Rührteig benötigst du die klassischen Zutaten wie Butter, Zucker, Eier, Mehl, Backpulver, Salz, etwas Milch, Zitronensaft und Stärke. Hier fügst du allerdings noch Schmand hinzu. Das macht den Kuchen später saftiger.

Vermische zuerst die Butter mit dem Zucker, füge dann einzeln die Eier hinzu und verrühre alles zu einer schaumigen Masse. Gib dann die flüssigen Zutaten hinzu. Danach rührst zu Mehl, Backpulver, Salz, Stärke und Vanillezucker unter, bis du einen glatten Teig hast. Fülle den Kuchen in eine Kastenform und backe ihn 45 Minuten im Backofen bei 180 °C Ober- und Unterhitze. Ob der Kuchen durch ist, testest du am besten mit der Stäbchenprobe. Bleibt noch Teig am Stäbchen kleben, braucht der Zitronen-Schmand-Kuchen noch ein paar Minuten länger.

Das Frosting ist nicht nur optisch das besondere i-Tüpfelchen des Zitronen-Schmand-Kuchens, sondern auch geschmacklich. Es besteht ebenfalls aus Schmand und Zitrone und rundet somit das Aroma des Kuchens perfekt ab. Dafür verrührst du Schmand mit Puderzucker und einem Schuss Zitronensaft zu einer Creme. Ganz zum Schluss garnierst du den Kuchen noch mit dem Abrieb von Zitronenschalen und frischen Blaubeeren.

Noch mehr Kuchen-Inspiration gesucht? Hier bei Leckerschmecker findest du noch mehr Rezepte für schnelle und raffinierte Kuchen. Den Himbeerkuchen mit weißer Schokolade solltest du ebenso wenig verpassen wie den Kokosmilchkuchen mit exotischem Geschmack oder diesen Zitronen-Pistazien-Kuchen. Viel Spaß beim Nachbacken und guten Appetit!