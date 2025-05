Frischer Frühlingskuchen: Zitronen-Streuselschnitten mit Joghurt

Mit dem Ende der kühlen Monate sehnen wir uns nach langen und helleren Tagen. Um die Zeit bis dahin zu versüßen, lohnt es sich, saftige Zitronen-Streuselschnitten mit Joghurt zu backen. Die sonnengelben Zitrusfrüchte bergen nicht nur einen Schatz an Vitamin C, das unser Organismus speziell nach dem Winter gut gebrauchen kann, sondern sie verpassen dem Kuchen auch eine erfrischende Note. Das Tolle daran: Die Herstellung ist spielend einfach und erfordert nur einige wenige Zutaten.

Zitronen-Streuselschnitten mit Joghurt: knuspriges Streusel-Topping als Highlight

Ein Zitronenkuchen gehört ganz klar zu den Klassikern unter den Kuchen, weshalb er bei einem Sonntagnachmittagskaffee meist nicht fehlen darf. Wem der Kuchen mit Zitronenglasur aber einen Tick zu langweilig oder vielleicht zu trocken ist, der sollte diese Variante probieren. Joghurt und Apfel machen die Zitronen-Streuselschnitten nämlich besonders saftig.

Das Highlight ist ganz klar das Streusel-Topping. Die Kombination aus Haferflocken und Zitronenabrieb sorgt für eine kleine Geschmacksexplosion bei jedem Bissen. Wer bei einem Kuchen die Streusel immer zuerst wegnascht, muss die Zitronen-Streuselschnitten mit Joghurt deshalb unbedingt ausprobieren.

Rezepte für Zitronenkuchen gibt es zwar wie Sand am Meer, trotzdem lohnt es sich, immer wieder neue Varianten des Klassikers, wie den veganen Zitronenkuchen, auszuprobieren und auch gern mal selbst zu experimentieren. Fehlt dir die Zeit zum Backen, du möchtest aber trotzdem nicht auf eine süße Nascherei verzichten, empfehlen wir dir den Selterskuchen nach einem DDR-Rezept. Dieser Zitronenkuchen braucht nur 30 Minuten Backzeit.

Magst du zum Beispiel keine Butter, kannst du diese im Rezept ganz einfach durch die gleiche Menge Margarine ersetzen. Auch kannst du bunte Zuckerstreusel in den Teig geben, um dem Kuchen eine individuelle Note zu verleihen, oder über die Streusel noch einen Hauch Zitronenglasur träufeln. So wird die zitronige Note des Kuchens noch intensiver. Alles, was du brauchst, ist etwas Zitronensaft, den du mit Puderzucker glatt rührst und anschließend über den Kuchen gibst. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Viel Spaß beim Nachbacken und probieren.