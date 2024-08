Für dieses Zitroneneis mit Mascarpone brauchst du keine Eismaschine

Der Sommer ist noch nicht vorbei! Die nächsten warmen Tage stehen schon in den Startlöchern, und auch wir sind wieder bereit für steigende Temperaturen. Dank eines selbst gemachtes Zitroneneises mit Mascarpone, für das du keine Eismaschine brauchst. Dafür aber ein wenig Zeit, die du aber glücklicherweise nur mit Warten und nicht mit Küchenarbeit verbringen musst.

Ohne Eismaschine: Zitroneneis mit Mascarpone

Wir lieben Eiscreme! Die kühle Speise ist längst nicht mehr nur Nachtisch, sondern hat sich zur süßen Mahlzeit zwischendurch gemausert. Vor allem, wenn es draußen heiß ist, freuen wir uns über eine Kugel Zitroneneis mit Mascarpone – oder zwei. Aber damit bis zum Dinner beziehungsweise Nachtisch warten? Nicht mit uns!

Wir naschen die Leckerei einfach schon am Vormittag, wenn die Anzeige im Thermometer unerbittlich nach oben klettert, oder am Nachmittag, wenn wir eine kleine Auszeit von der Arbeit benötigen. Die gute Nachricht: Um das Zitroneneis mit Mascarpone selbst zu machen, musst du dir nicht erst eine Eismaschine zulegen. Die schlechte: Dafür muss das Eis gleich für mehrere Stunden in den Tiefkühlschrank, bevor du es verputzen kannst. Aber wir kennen die Lösung: Bereite es einfach am Abend zu, stelle es über Nacht in den Froster und lass diesen seine Arbeit verrichten, während du im Traumland schlummerst.

Die Basis für unser Zitroneneis mit Mascarpone ist eine Vanillecreme mit Sahne und Eiern, die in einem Topf gekocht wird. Dazu kommt eine weitere Creme aus Mascarpone und Honig, die wir mit Zitronensaft und Abrieb verfeinern. Noch etwas geschlagene Sahne, die wir unter die beiden Cremes heben, und schon ist die Basis fürs Zitroneneis mit Mascarpone fertig. Ab damit in den Tiefkühlschrank!

Möchtest du mehr Inspiration für selbst gemachtes Eis? Dann bist du bei uns genau richtig! Probiere ein fruchtiges Zitronen-Minz-Sorbet, das in der Zitronenschale serviert wird. Wir zeigen dir gerne außerdem, wie du Pflaumensorbet selber machen kannst oder was es mit unseren gefrorenen Bananen am Stiel, überzogen mit Schokolade, auf sich hat.