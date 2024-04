Wir lieben diesen Zitronenkuchen vom Blech

Bist du bereit, einen zauberhaften Kuchen zu backen, der dich und deine Gäste beeindrucken wird? Dann solltest du unbedingt dieses Rezept für einen Zitronenkuchen vom Blech ausprobieren! Was diesen Kuchen so einzigartig macht, ist nicht nur der erfrischende Geschmack von Zitronen, sondern auch die drei Schichten, die während des Backens entstehen.

Die Magie des Zitronenkuchens vom Blech

Der besondere Reiz dieses Kuchens liegt darin, dass sich aus einem Teig beim Backen drei Schichten bilden, ohne dass du sie separat zubereiten musst. Das Geheimnis liegt in der richtigen Menge an Zutaten und in der richtigen Backtemperatur.

Wenn du dich an das Rezept hältst und die Anweisungen sorgfältig befolgst, wird der Kuchen perfekt sein und eine feste, puddingartige Schicht, eine luftig-leichte Cremeschicht sowie eine biskuitartige Schicht offenbaren.

Der magische Zitronenkuchen vom Blech ist ein vielseitiges Dessert, das zu jeder Jahreszeit und zu jedem Anlass serviert werden kann. Ob als Nachtisch nach einem Familienessen oder als süße Leckerei bei einer Feier – dieser Kuchen wird bei allen Gästen Anklang finden.

Dieser Zitronenkuchen vom Blech ist nicht nur einfach zuzubereiten, sondern auch perfekt für alle, die Zitrusfrüchte lieben. Die Kombination aus dem sauren Geschmack von Zitronen und dem süßen Geschmack von Zucker und Milch macht diesen Kuchen zu einem unwiderstehlichen Dessert. Also, worauf wartest du noch? Backe ihn am besten gleich nach!

125 g Butter

1 Bio-Zitrone

5 Eier

1 Prise Salz

175 g Zucker

2 Päckchen Vanillezucker

140 g Mehl

360 ml Milch

Puderzucker zum Dekorieren Zubereitung Beginne damit, eine eckige Back- oder Auflaufform einzufetten und den Backofen auf 160 °C Ober-/Unterhitze vorzuheizen.

Zerlasse dann die Butter in einem Topf und lass sie etwas abkühlen.

Nimm danach die Zitrone, reibe etwas von der Zitronenschale ab und presse ihren Saft aus.

Trenne jetzt die Eier und schlage das Eiweiß mit einer Prise Salz steif. Gib die Eigelbe mit dem Zucker, dem Vanillezucker und der abgekühlten Butter in eine Schüssel und schlage alles schaumig.

Füge nun das Mehl, den Zitronenabrieb und den Zitronensaft zur Ei-Zucker-Mischung hinzu.

Erwärme die Milch in einem Topf oder der Mikrowelle und rühre auch sie langsam in den Teig ein.

Zum Schluss hebst du den Eischnee unter den Teig. Rühre aber nicht zu viel, es sollten noch kleine Eiweißklumpen im Teig zu erkennen sein.

Fülle den Teig in die gefettete Form und backe den Zitronenkuchen für etwa 50 Minuten, bis er goldgelb und die Oberfläche fest ist. Bestäube den Kuchen nach dem Abkühlen mit Puderzucker.

