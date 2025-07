Gebäck-Klassiker trifft kleinen Kuchenhunger

Suchst du nach einem Snack, der dich sofort in Sommerlaune versetzt und deinen Appetit auf Kuchen stillt? Diese Zitronenkuchenbällchen ohne Backen sind die Antwort! Mit einer Handvoll frischer Zutaten zauberst du in nur wenigen Minuten eine himmlische Nascherei. Das Beste? Keine komplizierten Schritte, nur purer Genuss. Perfekt für alle, die schnelle und leckere Rezepte lieben!

Rezept für Zitronenkuchenbällchen ohne Backen

Kennst du das: Du hast mega Lust auf Kuchen, aber absolut keine Lust, etwas zu backen? Und zu allem Überfluss hat auch dein liebstes Café zu, dass dich sonst mit leckerem Gebäck versorgt. Wenn das mal kein akuter Snack-Notfall ist! Zum Glück kennen wir uns bei Leckerschmecker mit solchen Situationen bestens aus und sind für solche Fälle mit schnellen Ideen gewappnet. Wir sagen nur eins: Zitronenkuchenbällchen ohne Backen.

In weniger als einer halben Stunde zauberst du dir eine kleine handliche Nascherei, die sich perfekt im Homeoffice zum Nachmittagskaffee schnabulieren lässt. Und auch die Zutatenliste ist nicht sonderlich lang.

Aus Cashewkernen, Mandelmehl, Zitronensaft und -abrieb sowie etwas Vanille, Agavendicksaft und einer Prise Salz stellen wir im Handumdrehen eine formbare Kuchenmasse her. Dazu zerkleinern wir die Cashews mit allen Zutaten außer dem Mandelmehl in einem Mixer, bis alles ganz fein ist. Im Anschluss vermengen wir die Cashewmasse mit dem Mandelmehl. Daraus werden dann die Zitronenkuchenbällchen geformt. Je nach Belieben, kannst du diese dann noch mit weißer Schokolade überziehen.

Die Zitronenkuchenbällchen ohne Backen kannst du dann ganz einfach in einer wiederverschließbaren Dose im Kühlschrank aufbewahren. So sollten sie sich einige Tage halten. Wobei sie wahrscheinlich eh so köstlich sind, dass du sie schneller vernascht hast als du denkst.

Durch das Mandelmehl ist die Süßigkeit sogar glutenfrei. Und wenn du für den Schokoüberzug auf vegane Schokolade setzt, sind sie auch vegan. Damit sind sie für alle gemacht. Yummy!

Zitronenkuchenbällchen ohne Backen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 20 Bällchen Zutaten 1x 2x 3x 300 g Cashews

60 g Agavendicksaft

1/4 Vanilleschote Mark

1 Prise Salz

2 Bio-Zitronen Saft und Abrieb

120 g Mandelmehl online erhältlich, z.B. hier 🛒

200 g weiße Schokolade Zubereitung Gib die Cashews gemeinsam mit Agavendicksaft, dem Vanillemark, dem Salz sowie dem Abrieb und dem Saft der Zitronen in einen Mixer und püriere das Ganze fein.

Vermenge die Masse mit dem Mandelmehl, bis ein formbarer Teig entsteht.

Forme Kugeln aus dem Teig. Lege sie auf einen Teller und lass sie für ca. 10 Minuten im Gefrierfach ruhen, damit sie etwas fest werden können.

Schmilz derweil die Schokolade über einem warmen Wasserbad.

Überziehe die Zitronenkuchenbällchen mit der Schokolade. Raspel nach Wunsch zur Deko nochmals etwas Zitronenabrieb darüber. Lass alles fest werden.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.