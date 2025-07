Mit diesen Schnecken holst du dir die volle Portion Sommer

Gehörst du auch zu den ultimativen Zitronen-Fans? Dann musst du dieses Rezept für Zitronenschnecken unbedingt ausprobieren! Es schmeckt fruchtig, süß, säuerlich und dazu richtig toll nach Sommer. Denn auch während der warmen Jahreszeit darf es hin und wieder mal eine andere Nascherei außer Eis sein. Hier gibt’s das Rezept!

Rezept für fluffig-saftige Zitronenschnecken

Wenn ich an Dinge mit Zitrone und Zitronengeschmack denke, kommt mir automatisch mein Papa in den Sinn. Bestimmt fragst du dich nun vielleicht warum? Ganz einfach: Wenn es einen Menschen auf dieser Welt gibt, der die Zitrone zelebriert, dann ist es mein Vater. Zitronen-Joghurt, Zitronen-Waffeln, Zitronen-Sorbet und ganz wichtig: Zitronenkuchen. Nichts geht ohne den säuerlichen Geschmack der gelben Zitrusfrucht. Immerhin macht sauer lustig, wie es so schön heißt. Insgeheim könnte das mein Vater hin und wieder wirklich gebrauchen, zählt er selbst doch eher zur Sorte „gemütlicher Grummelbart“, wie ich ihn liebevoll witzelnd oft nenne.

Bei mir hat alles mit Zitrone über viele Jahre nicht unbedingt Ekstase ausgelöst. Vielmehr entwickelte ich eine Abneigung dagegen, je mehr mein Vater seine Liebe dazu entdeckte. Doch vor kurzem hatte sich etwas geändert. Meine Geschmacksknospen lechzten förmlich nach dem, was ich so lange verschmäht hatte. Vielleicht erreichte ich nun die Schwelle, die mein Papa schon Jahre zuvor überschritten hatte: die Grenze zum Zitronen-Himmel.

Seither läuft mir regelrecht das Wasser im Mund zusammen, wenn ich in der Auslage eines Cafés einen Zitronenkuchen erspähe oder den Duft der Zitrusfrucht wahrnehme. Was passierte bloß mit mir? Würde ich nun offiziell in die Fußstapfen meines Vaters treten?

Nachdem sich also in letzter Zeit ein unstillbarer „Zitronenhunger“ bei mir manifestiert hatte, musste etwas Leckeres her, um ihn zu stillen. Was könnte da besser passen als so richtig saftige und fluffige Schnecken? Den Hefeteig verfeinere ich bereits mit etwas Zitronenschale. Und die Füllung besteht aus Lemon Curd. Und weil das natürlich noch lange nicht ausreicht, gibt es ein Zitronen-Frischkäse-Frosting obendrauf. Appetit bekommen? Dann binde dir die Schürze um, schnapp dir deine Zitronen und los geht’s!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Dein süßer Zahn ist noch lange nicht gestillt? Dann backe als nächstes eine Ladung Erdbeer-Zimtschnecken oder ein Blech unserer Blaubeer-Hefeschnecken. Und wenn dir doch mal nach etwas Herzhaftem ist, dann schmecken diese Kräuterschnecken ganz ausgezeichnet.

Zitronenschnecken Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gehzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 50 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Hefeteig: 250 ml lauwarme Milch

75 g Zucker

1/2 Würfel frische Hefe

500 g Weizenmehl

1 Prise Salz

75 g weiche Butter

1 Bio-Zitrone Schale Für die Füllung: 200 g Lemon Curd selbst gemacht oder gekauft, z.B. dieses hier 🛒 Für das Topping: 200 g Frischkäse

100 g Puderzucker

50 g weiche Butter

1 Bio-Zitrone Saft und Abrieb Zubereitung Vermische die lauwarme Milch mit dem Zucker und brösele die Hefe hinein. Lass die Mischung 5-10 Minuten stehen, bis sich Blasen bilden.

Gib das Weizenmehl, Salz, die weiche Butter und die Zitronenschale in eine Schüssel. Füge die Hefemischung hinzu und verknete alles zu einem geschmeidigen Teig. Lass den Teig mit einem Tuch abgedeckt an einem warmen Ort für 1 bis 1 1/2 Stunden gehen.

Rolle den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck aus. Verteile das Lemon Curd gleichmäßig darauf und rolle den Teig von der langen Seite her straff auf.

Schneide die Teigrolle in 12 gleichgroße Stücke und setze die Schnecken in eine gefettete oder mit Backpapier ausgelegte Backform. Lass sie erneut 20-30 Minuten gehen.

Heize derweil den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) vor.

Backe die Schnecken ca. 25 Minuten, bis sie goldbraun sind. Lass die Schnecken danach abkühlen.

Verrühre in der Zwischenzeit den Frischkäse, Puderzucker, die weiche Butter, Zitronensaft und Zitronenschale zu einer glatten Creme.

Bestreiche die abgekühlten Schnecken großzügig mit dem Frosting.

Genieße die Zitronenschnecken frisch und saftig!

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.