Zucchini-Arancini: knuspriges Fingerfood aus Italien

Ohne übertreiben zu wollen, aber Arancini sind wohl der beste Snack der Welt. Die Mischung aus einem warmen Reiskern, weichem Käse und einer knusprigen Hülle macht die Spezialität aus Italien einfach unwiderstehlich. Und das Beste: Die Zubereitung ist alles andere als kompliziert. Lass uns Zucchini-Arancini machen!

Zucchini-Arancini: frittierter Hochgenuss

Was bei uns die Kroketten sind, sind in Italien die Arancini. Das sind gefüllte und frittierte Bällchen aus Reis, die himmlisch lecker schmecken. Und nein, ich übertreibe hier nicht. Damit du für den Genuss dieser aus Sizilien stammenden Köstlichkeit aber nicht einen weiten Weg auf dich nehmen musst, verrate ich dir das ultimative Rezept für die Reisbällchen. Und da bei uns gerade Zucchini-Saison ist, gibt es deshalb auch Zucchini-Arancini.

Für die Zucchini-Arancini hackst du Knoblauch und schneidest eine Zucchini in kleine Stücke und brätst beides in etwas Olivenöl glasig an. Nebenbei kochst du Risotto nach Packungsangabe. Ist der Reis gar und abgekühlt, vermischst du ihn mit den angebratenen Zucchinistücken und formst daraus golfballgroße Kugel, in deren Mitte du ein Stück Mozzarella steckst. Forme den Reis einfach um den Käse herum, dann geht es einfacher. Anschließend werden die Bällchen zuerst in Mehl, dann in verquirltem Ei und zum Schluss in Semmelbrösel gewälzt und einzeln in heißem Öl goldbraun frittiert. Gar nicht so schwer, oder?

Genieß die Zucchini-Arancini noch warm, pur oder mit einem Dip oder einer Tomatensoße.

Wusstest du, dass Arancini auch das perfekte Resteessen sein können? Hast du Risotto gekocht und es bleibt etwas davon übrig, dann kannst aus dem Rest die leckeren Reisbällchen zubereiten. Wenn es passt, dann füge noch Zutaten nach deinem Geschmack hinzu oder lass das Risotto einfach wie es ist. Nur klein gewürfelten Mozzarella solltest du in jedem Fall noch dazu geben.

Zucchini sind unglaublich vielseitig. Kennst du schon unsere Zucchini-Parmesan-Chips? Dieser leckere Snack ist schnell weggefuttert. Auch die griechischen Zucchinibällchen mit dem Zungenbrechernamen Kolokithikeftedes sind ein schnelles Fingerfood. Kannst du von dem Gemüse nicht genug bekommen, mach dir Blätterteig-Zupfbrot mit Zucchini und Cheddar.