Zucchini-Cremesuppe: frische Feierabendküche

Hacke Zwiebel und Knoblauch und dünste sie in einem Topf mit etwas Olivenöl an.

Wasche den Dill, schüttle ihn trocken und hacke ihn grob. Würfle die Zucchini und gib sie in die Brühe. Koche sie für 8 Minuten. Bewahre eine halbe Zucchini für die Dekoration auf.

Gib den Dill bis auf einen kleinen Rest in die Suppe, füge Sahne hinzu und püriere sie mit einem Pürierstab. Würze die Suppe kräftig mit Salz und Pfeffer.