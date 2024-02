Cremige Zucchini-Möhren-Suppe mit Kokosmilch: Rezept mit Geling-Garantie

Diese Zucchini-Möhren-Suppe hätte selbst dem Suppenkasper geschmeckt, da sind wir uns vollkommen sicher. Die cremige, samtige Konsistenz, der leicht exotische Twist, den die Kokosmilch im Gepäck hat, und gutes Gemüse machen das Schüsselglück perfekt.

Cremige Zucchini-Möhren-Suppe mit Kokosmilch

Im Winter – ja, auch wenn es sich nicht so anfühlt, wir sind immer noch im Winter – gibt’s nichts Schöneres, als sich mit einem Teller Suppe in den eigenen vier Wänden einzukuscheln und es sich gut gehen zu lassen. Gemüsesuppen wie unsere Zucchini-Möhren-Suppe sind leicht gemacht und für gewöhnlich in maximal einer halben Stunde fertig. Kein Fleisch, das angebraten werden muss, und auch das verwendete Gemüse benötigt wenig Aufmerksamkeit.

Wir entscheiden uns beispielsweise dafür, die Karotten für die Zucchini-Möhren-Suppe nur zu waschen, nicht zu schälen. Das spart nicht nur Zeit, sondern sichert auch wichtige Nährstoffe, die sich in der Schale befinden. Das orangefarbene Gemüse steckt übrigens voller gesunder Stoffe wie Carotinoide, das im Körper zu Vitamin A umgewandelt werden. Dieses hilft sogar, die Sehkraft zu stärken. Man sagt: Je kräftiger das leuchtende Orange einer Mohrrübe, desto größer ihr Gehalt an Beta-Carotin.

Auch Zucchini sind echte Powerpakete für die Gesundheit. Sie stecken voller Kalzium, Magnesium und Eisen, außerdem versorgen sie dich mit Vitamin A, B-Vitaminen und Vitamin C.

Spätestens jetzt solltest du überzeugt sein, die Zucchini-Möhren-Suppe nachzukochen. Ihr leicht exotischer Twist dank Kokosmilch macht sie extra cremig, abgeschmeckt mit Limettensaft kommt eine spritzige Note dazu. Wenn du möchtest, kannst du die Suppe vor dem Servieren noch mit selbst gemachten Croûtons, gerösteten Kichererbsen oder anderen Suppen-Toppings veredeln. Wir wünschen gutes Gelingen und guten Appetit!