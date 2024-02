Kennst du das auch? Du bereitest einen köstlichen Salat oder eine cremige Suppe zu und merkst, dass noch ein knuspriges Etwas fehlt, um dein Gericht perfekt zu machen. Krosse Croûtons sind die Antwort! Die kleinen Brotwürfel sind einfach herzustellen, verleihen deinen Gerichten den letzten Biss und zusätzlichen Geschmack. Erfahre hier, wie du in wenigen Schritten Croûtons selber machen kannst.

Knusprig-kross: Croûtons selber machen

Das Geheimnis großartiger Croûtons liegt im richtigen Brot. Alte Exemplare eignen sich am besten für die Herstellung, da sie bereits trocken sind und die knusprige Textur perfekt annehmen. Ein rustikales Baguette oder Ciabatta sind ideale Optionen, aber lass dich nicht davon abhalten, andere Brotsorten zu verwenden. Probiere aus, was dir am besten gefällt!

Vorbereitung ist alles

Bevor du mit dem Backen beginnst, schneide dein Brot in gleichmäßige Würfel oder Stücke. Je nach persönlicher Vorliebe kannst du die Rinde entfernen oder sie für eine rustikalere Note dranlassen. Vergiss nicht, dein Backblech mit Backpapier auszulegen, um ein Anhaften der Croûtons zu verhindern.

Würzen nach Belieben

Nun folgt der kreative Teil der Croûton-Herstellung: die Gewürze. In einer Schüssel vermischst du die Brotstücke mit Olivenöl oder geschmolzener Butter, bis sie leicht benetzt sind. Füge nun Knoblauchpulver für eine würzige Note hinzu, getrocknete Kräuter wie Thymian, Rosmarin oder Oregano für mehr Aroma und natürlich Salz und Pfeffer nach Geschmack. Mische alles gut durch, damit sich die Aromen gleichmäßig verteilen.

Backofen oder Pfanne?

Du hast die Qual der Wahl, ob du deine Knusperhappen im Ofen oder der Pfanne zubereitest. Ich persönlich bereite sie lieber im Backrohr zu, da ich das Brot dann nicht die ganze Zeit im Auge behalten muss und nichts anbrennt.

Verteile die vorbereiteten Brotstücke gleichmäßig auf dem Backblech und schiebe es in den auf 180 °C vorgeheizten Backofen. Backe die Croûtons für etwa 10-15 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind. Wende sie zwischendurch, um sicherzustellen, dass sie von allen Seiten gleichmäßig bräunen. Sobald sie fertig sind, nimm sie aus dem Ofen und lass sie etwas abkühlen.

Entscheidest du dich für die Zubereitung in der Pfanne, erhitze sie bei mittlerer Hitze und füge eine kleine Menge Olivenöl oder geschmolzene Butter hinzu. Gib die vorbereiteten Brotstücke in die Pfanne und brate sie unter gelegentlichem Rühren etwa 5-7 Minuten lang an, bis sie knusprig und goldbraun sind.

Deine selbstgemachten Croûtons sind jetzt bereit, um deine Gerichte auf das nächste Level zu heben! Verwende sie als Topping für Salate und Suppen oder genieße sie einfach pur als knusprigen Snack. Sie sind auch eine großartige Möglichkeit, altes Brot zu verwerten und Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

Worauf wartest du jetzt noch? Schnapp dir dein Lieblingsbrot und ab in die Küche, um deine eigenen köstlichen Croûtons zu zaubern!

