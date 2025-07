Sommerfrühstück de luxe: Rührei mit Zucchini und Feta

Du bist der Meinung, Rührei kann auf Dauer langweilig werden? Dann hast du wohl noch nie eine Zucchini hineingehobelt und das Ganze mit Feta vermischt. Diese Kombination verleiht dem Ganzen nämlich einen vollkommen neuen Anstrich und machen Zucchini-Feta-Rührei zu einem Frühstücksschmankerl der besonderen Art. Gerade jetzt, wo viele Zucchinipflanzen auf Hochtouren produzieren, ist es ein Rezept, das du selbst unter der Woche locker in deinen Alltag einbauen kannst.

Darum wird Zucchini-Feta-Rührei zum Lieblingsessen

Zucchini sind die absoluten Stars der Sommerküche. Die wasserreichen Kürbisartigen sind aufgrund ihres milden Geschmacks ein gern gesehener Gast auf dem Essenstisch und lassen sich vielseitig zubereiten. Du kannst sie roh oder gegart verzehren und musst sie nicht einmal schälen, was die Zubereitung nochmal entspannter macht. Für unser Zucchini-Feta-Rührei schneidest du ein kleines Exemplar in Würfel und dünstest diese kurz in etwas Olivenöl an.

Während die Zucchini beim Dünsten ihre Flüssigkeit abgibt, was einerseits ihren Geschmack intensiviert und andererseits dafür sorgt, dass das Rührei nicht wässrig wird, verquirlst du drei Eier und etwas Feta mit Salz und Pfeffer. Manche Menschen sind der Meinung, man solle Rührei nicht vor dem Garen salzen – ich nicht. Dennoch ist es natürlich dir selbst überlassen, wann du das Ei würzen möchtest.

Sind die Zucchini so weit, gieße die Eimasse darüber und lass sie kurz stocken, bevor du sie verrührst – so ergeben sich größere, saftige Stücke. Brate das Ei, bis es den gewünschten Gargrad erreicht hat, und schon ist dein Zucchini-Feta-Rührei fertig. Bestreue es mit etwas frischem Dill und serviere es mit knusprig getoastetem Brot oder Brötchen. Auch ein Klecks Hummus passt erstaunlich gut dazu. Guten Appetit!

Gerade können wir uns vor Zucchini kaum retten, überall gibt es die grünen Sommerkürbisse. Zeit, daraus noch mehr tolle Dinge zuzubereiten. Wie wäre es mit dem levantinischen Dip Lib el Kousa, der Zucchini und Knoblauch kombiniert? Oder mit Thunfisch und Ei gefüllten Zucchini? Auch Zucchini-Mini-Pizzen sind ein Gedicht.

Zucchini-Feta-Rührei Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleine Zucchini

1 EL Olivenöl

3 Eier

70 g Feta

Salz und Pfeffer nach Geschmack

frischer Dill optional Zubereitung Wasche die Zucchini und schneide sie in kleine Würfel.

Erhitze Olivenöl in einer beschichteten Pfanne 🛒 und dünste die Zucchiniwürfel bei mittlerer Hitze, bis sie leicht Farbe annehmen und Flüssigkeit verlieren.

Verquirle die Eier mit dem zerbröselten Feta in einer Schüssel und würze mit Salz und Pfeffer.

Gieße die Eimasse über die Zucchini und lass sie kurz stocken, bevor du sie langsam verrührst.

Brate das Rührei, bis es den gewünschten Gargrad erreicht hat.

Bestreue das fertige Rührei mit etwas frisch gehacktem Dill und serviere es direkt mit getoastetem Brot oder Brötchen.

