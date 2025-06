Endlich Grillsaison: Dieser Zucchini-Dip mit Knoblauch erobert die Herzen

Die Zucchnipflanzen in deinem Garten hören gar nicht auf, dich mit neuem Gemüse zu überschütten? Du weißt nicht mehr, wohin mit den ganzen Sommerkürbissen? Du hast schon sämtliche Aufläufe, Omeletts und Pasta-Gerichte durch und es gibt immer noch frische Zucchini. Was also tun damit? Die Antwort ist leicht: Verarbeite sie zu Lib el Kousa, einem Dip, der einfach in der Zubereitung und riesig im Geschmack ist. Hier ist das Rezept!

Lib el Kousa: levantinischer Zucchini-Dip

Lib el Kousa hat seinen Ursprung in der Küche der Levante, also dem Gebiet, das Syrien, Libanon, Israel, Palästina und Jordanien umfasst. Dort wird es als Mezze serviert, quasi der dortigen Form von Tapas – kleine Gerichte zum Teilen. Der Name des Dips setzt sich zusammen aus den arabischen Wörtern Kousa, was „Zucchini“ bedeutet und Lib, dem Wort für das übriggebliebene Kerngehäuse. Treu nach diesem Namen besteht er nämlich aus dem Inneren von Zucchini, dem was übrigbleibt, wenn man den Rest füllt. Dadurch ist das Gericht nicht nur lecker, sondern hilft auch, Reste zu verwenden und so Lebensmittelverschwendung zu vermeiden!

Natürlich kannst du Lib es Kousa auch aus ganzen Zucchini zubereiten, je nachdem, was du gerade zur Hand hast. Neben dem Sommerkürbis oder seinen Innereien brauchst du Zwiebeln, Knoblauch, Olivenöl und diverse Kräuter und Gewürze, wie Kreuzkümmel und Petersilie. Du siehst, es müssen keine ausgefallenen Zutaten gekauft werden, die nachher im Schrank zustauben!

Die Technik, nach der Lib el Kousa zubereitet wird, ist einfach, aber braucht ein wenig Geduld. Die Zucchini und Zwiebel werden bei geringer Hitze zu einem Brei gekocht, was etwas Zeit in Anspruch nimmt. Dabei verdunstet die Flüssigkeit und der Dip bekommt eine sämige Textur, die perfekt geeignet ist, um mit frischem Fladenbrot aufgestippt zu werden. Du wirst sehen, dieser Dip ist einfach himmlisch!

Dass Zucchini lecker schmeckt, wissen wir alle. Dass sich neben diesem hier noch zahlreiche andere Dips aus ihr zubereiten lassen, gilt manchmal noch als Geheimtipp. Überzeuge dich selbst und bereite nach unseren Rezepten diesen Zucchini-Aufstrich, Zucchini-Ketchup oder auch Zucchini-Hummus zu!