Dieser Zucchini-Hummus darf auf keiner Feier fehlen

Ob auf einer Grillparty, auf einem Snackbuffet oder als Beilage zum Lunch – was auf keinen Fall fehlen darf, ist eine große Schüssel mit cremigem Hummus. Der Dip aus Kichererbsen ist ein echter Klassiker, der einfach zu vielem passt. Außerdem gibt es Hummus in so vielen unterschiedlichen Geschmacksvarianten, dass für jeden das passende dabei ist. Passend zur Saison probieren wir mal ein Zucchini-Hummus. Bist du dabei?

Rezept für Zucchini-Hummus ohne Kichererbsen

Unser Zucchini-Hummus hat zwei Besonderheiten. Die erste ist: Es wird ganz ohne Kichererbsen zubereitet! Böse Zungen würden nun behaupten, dass es sich bei dem Dip nicht mehr um Hummus handelt, schließlich sind Kichererbsen der wesentliche Hauptbestandteil. Allerdings ist die Version bekömmlicher für diejenigen, die die Hülsenfrucht nicht gut vertragen. Sonst unterscheidet sich die Zubereitung nicht vom klassischen Hummus.

Die zweite Besonderheit: Vor dem Verarbeiten rösten wir die Zucchini. So verleiht sie unserem Hummus eine leicht rauchige Note.

Beginnen wir also damit, die Zucchini zu rösten. Teile sie in vier Hälften und lege sie mit der Schnittfläche nach oben auf ein Backblech. Träufle etwas Olivenöl darüber, würze mit Salz und Pfeffer und backe sie für rund 30 Minuten im Ofen, bis sie leicht braun wird.

Danach kommen die gegarten Zucchinistücke in einen Mixer zusammen mit den übrigen Zutaten und werden zu einem cremigen Mus gründlich durchpüriert. Fülle den Dip in eine Schüssel, gib Olivenöl darüber und streue noch Sesam sowie gehackte Petersilie darauf. Und nun, ran an den Dip! Tunke Brotsticks, Fladenbrot, Gemüse und was dir sonst noch einfällt hinein und lass es dir schmecken.

