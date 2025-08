Zucchini-Feta-Suppe: sommerliches Suppenglück

Zucchini und kein Ende in Sicht? Jetzt im Sommer gibt es das Gemüse in Hülle und Fülle. Da können einem schon mal die Ideen ausgehen, was man daraus zubereiten kann. Aber Rettung naht, denn heute gibt es aus dem Sommerkürbis eine leckere Suppe. Natürlich nicht irgendeine, sondern eine Zucchini-Feta-Suppe, die gleich noch mediterrane Aromen mit ins Spiel bringt.

Einfaches Rezept: Zucchini-Feta-Suppe

Wohin nur mit all den Zucchini, die im Sommer fast wie Pilze aus dem Boden schießen? Die Lösung ist ganz einfach. Wenn dir die Rezeptideen ausgehen, dann ist eine Zucchinisuppe zwischendurch immer eine gute Idee. Die passt sowohl als Vorspeise als auch als leichtes Abendessen oder Zwischenmahlzeit immer in den Speiseplan und ist auch noch schnell zubereitet.

Tipp: Probiere vor dem Verarbeiten der Zucchini immer erst ein kleines Stück. Schmeckt sie bitter, muss das Gemüse leider entsorgt werden, denn es enthält den Stoff Cucurbitacin, der giftig ist. Er kann nach dem Verzehr zu Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen und Durchfall führen. Vor allem Zucchini aus dem eigenen Garten können Cucurbitacin enthalten. Bei gekauftem Gemüse ist die Gefahr, bittere Exemplare zu bekommen, geringer. Es ist aber ratsam, auch sie vorher zu probieren.

Neben ein paar Standardzutaten wie Gemüsebrühe, Olivenöl, Zwiebel und Knoblauch sowie Salz und Pfeffer, benötigst du für diese sommerliche Suppe noch frische Zucchini, Feta, Zitronensaft und Petersilie.

Für die Suppe werden zuerst Zwiebel und Knoblauch in feine Würfel geschnitten und in einem Topf mit heißem Olivenöl gedünstet. Danach kommt die in Stücke geschnittene Zucchini dazu. Lösche mit der Brühe ab und lass alles köcheln, bis das Gemüse weich ist.

Danach pürierst du alles, bis die Suppe eine cremige Textur hat, und rührst zerbröselten Feta unter. Ist der Käse geschmolzen, schmeckst du noch mit Salz und Pfeffer ab und kannst servieren. Gib zur Deko noch ein wenig Fetakrümel und gehackte Petersilie darüber. Guten Appetit!

Die Zucchini ist ein vielfältiges Gemüse, das sich zu vielen leckeren Köstlichkeiten verarbeiten lässt. Für Abwechslung in der Suppenschüssel sorgen deshalb auch eine erfrischende Zucchini-Zitronensuppe, eine Zucchini-Möhrensuppe oder eine Zucchini-Cremesuppe mit Croûtons.

Zucchini-Feta-Suppe Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Zucchini

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

500 ml Gemüsebrühe

150 g Feta

1 EL Zitronensaft

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 EL gehackte Petersilie Zubereitung Wasche die Zucchini und schneide 🛒 sie in grobe Stücke. Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab und hacke beides in feine Würfel.

Erhitze das Olivenöl in einem Topf bei mittlerer Hitze. Dünste Zwiebel und Knoblauch darin glasig an.

Gib die Zucchinistücke dazu und brate sie 3 – 4 Minuten an, bis sie leicht Farbe bekommen.

Lösche mit Gemüsebrühe ab und lass alles zugedeckt ca. 10 -12 Minuten weich köcheln.

Nimm den Topf vom Herd und püriere die Suppe, bis sie eine cremige Konsistenz hat.

Zerbrösele den Feta und gib 2/3 davon in die heiße Suppe. Verrühre ihn solange, bis er geschmolzen ist.

Schmecke alles mit Schmecke mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer ab.

Richte die Suppe in Schalen an, verteile den restlichen Feta darüber und garniere sie mit der gehackten Petersilie.

