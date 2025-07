Zucchini trifft Käse: Das Grillbrot für besondere Abende

Vermische das lauwarme Wasser mit der zerbröselten Hefe und dem Honig in einer Schüssel. Lass die Mischung etwa 5 Minuten stehen, damit die Hefe aktiv wird. Gib das Mehl und das Salz in eine große Schüssel, forme in der Mitte eine Mulde und gieß die Hefemischung sowie 60 ml Olivenöl hinein. Knete den Teig mit den Händen oder einer Küchenmaschine, bis er glatt und elastisch ist. Falls der Teig zu klebrig ist, füge noch etwas Mehl hinzu. Decke die Schüssel mit einem sauberen Küchentuch ab und lass den Teig an einem warmen Ort etwa 60 Minuten gehen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.