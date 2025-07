Zucchini-Hähnchen-Salat: schnelles Mittagessen mit Biss

Noch ein Rezept mit Zucchini? Ja, unbedingt! Dieser Zucchini-Hähnchen-Salat mit Pesto ist nämlich alles andere als langweilig. Während das Sommergemüse in anderen Gerichten häufig gebraten oder gekocht zubereitet wird, bleibt die Zucchini in unserem Rezept cool – im wahrsten Sinne des Wortes. Roh in mundgerechte Stücke geschnitten, verleiht sie dem Salat ordentlich Biss und zeigt, dass sie auch pur eine Hauptrolle spielen kann. So einfach kann köstliches Essen sein!

Leichte Sommerküche mit Zucchini-Hähnchen-Salat

Die Zucchini behält durch die pure Zubereitung ihre Frische und den angenehm milden, leicht nussigen Geschmack. Im Salat sorgt sie außerdem für eine interessante Textur, die gut mit den anderen Zutaten harmoniert. Außen goldbraun gebraten, innen saftig und zart, bringt das angebratene Hähnchen eine angenehme Würze ins Spiel. Kräuter der Provence verleihen dem Fleisch mediterrane Aromen, die perfekt zu den frischen und nussigen Noten des Pestos passen.

Verbunden werden die beiden Komponenten von einem selbst gemachten Pesto. Kein schnelles Dressing aus Öl und Essig – wir greifen tiefer in die Aromen-Kiste. Mit frischem Basilikum, Parmesan, Mandeln und etwas Knoblauch entsteht eine cremige Basis, die den Zucchini-Hähnchen-Salat schön cremig und gleichzeitig frisch macht.

Getrocknete Tomaten sorgen nochmals für einen Geschmackskick, während die gerösteten Mandeln knusprige Akzente setzen. Klingt richtig lecker, oder? Und der Salat ist auch noch einfach zubereitet und schnell fertig.

Dieser Zucchini-Hähnchen-Salat mit Pesto beweist, dass mit ein paar frischen Zutaten und guten Ideen ein Gericht entstehen kann, das alle begeistert. Egal, ob du ihn an einem heißen Sommertag oder als schnelles Abendessen servierst – er ist unkompliziert, anders und einfach lecker. Und nein, das wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass du über ein Zucchini-Rezept stolperst. Aber das hier wird hoffentlich im Gedächtnis bleiben!

Kaum zu glauben, aber wir haben noch mehr kreative Rezepte mit Zucchini, die es sich nachzukochen lohnt. Du kannst deinen Tag direkt mit dem Sommergemüse starten, indem du dir ein Omelette mit Zucchini und Ziegenkäse zubereitest. Oder du kochst eine Zucchini mit Ziegenkäse und Pankohaube. Überrasche bei der nächsten Grillparty alle mit einem Lib el Kousa, einem Zucchini-Dip mit Knoblauch aus der levantinischen Küche. Du siehst, das Sommergemüse ist so vielseitig. Probier deinen Liebling gleich aus!

Zucchini-Hähnchen-Salat Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Zucchini

2 Knoblauchzehen

80 g getrocknete Tomaten

400 g Hähnchenbrustfilet

Salz und Pfeffer

Kräuter der Provence

5 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

50 g Basilikum frisch

120 g Mandeln

50 g Parmesan

1 Bio-Zitrone Saft und Abrieb Zubereitung Wasche die Zucchini und schneide sie in mundgerechte Stücke. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Schneide die getrockneten Tomaten in kleine Stücke.

Wasche das Hähnchen, tupfe es trocken und würze es mit Salz, Pfeffer und Kräuter der Provence. Erhitze 1 EL Olivenöl in einer Pfanne und brate die Filets bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun, bis sie durchgegart sind. Nimm sie aus der Pfanne und lass sie kurz ruhen, bevor du sie in Stücke schneidest.

Gib für das Pesto das frische Basilikum, Mandeln, Parmesan, den gehackten Knoblauch, ein paar Spritzer Zitronensaft und 4 EL Olivenöl in einen Mixer. Lege eine Handvoll Mandeln beiseite. Püriere die Zutaten, bis du eine cremige Konsistenz hast. Sollte das Pesto zu dick sein, kannst du noch etwas Olivenöl oder Wasser hinzufügen. Schmecke es mit Salz und Pfeffer ab.

Röste die übrigen Mandeln in einer Pfanne ohne Fett an.

Vermische die Zucchinistücke, das gebratene Hähnchen, die getrockneten Tomaten und das Pesto sorgfältig miteinander. Verfeinere den Salat mit etwas Zitronenabrieb. Schmecke zum Abschluss alles mit Salz und Pfeffer ab und streue die gerösteten Mandeln über den Zucchini-Hähnchen-Salat.

