Egal ob kalt oder warm: Diese Zucchini-Kartoffel-Muffins sind immer ein Hit

Ich liebe Rezepte, die vielseitig sind. Ob als kleiner Appetithappen, als Beilage oder als Snack für zwischendurch: diese Zucchini-Kartoffel-Muffins passen immer. Die Kombi aus Zucchini, Kartoffeln, Emmentaler und Muskatnuss trifft den Geschmack von so ziemlich jedem, egal ob Groß oder Klein. Und die karamellisierten Zwiebeln verleihen dem Ganzen das gewisse Extra. Sie sind einfach zu machen und schmecken sowohl warm aus dem Backofen als auch kalt, wenn es mal schnell gehen muss. Also, worauf wartest du noch? Ab in die Küche!

Zucchini-Kartoffel-Muffins: perfekt für jeden Tag

Bei mir landet Zucchini meistens in irgendwelchen Gemüsepfannen oder am allerliebsten mit ein paar Schinkenwürfel und roten Zwiebeln auf dem Flammkuchen. Dabei kann man mit dem vielseitigen Gemüse noch so viel mehr anstellen. Da sie zu rund 95 Prozent aus Wasser besteht und dabei nur etwa 20 Kalorien pro 100 Gramm hat, macht es sie zur perfekten Zutat für die gesunde Küche.

Sie ist reich an Vitamin C, das die Abwehrkräfte stärkt, sowie an Kalium, das wichtig für den Flüssigkeitshaushalt und die Herzgesundheit ist. Außerdem liefert sie Ballaststoffe, die die Verdauung unterstützen, sowie Antioxidantien wie Lutein, die die Haut und die Augen schützen können.

Gleichzeitig schmeckt sie dabei mild und macht sie zu einer tollen Grundlage für allerlei herzhafte Gerichte, wie zum Beispiel unsere Zucchini-Kartoffel-Muffins. Hier bringt die Zucchini nämlich Feuchtigkeit und Saftigkeit in den Teig, ohne dabei geschmacklich zu dominieren. So lässt sie sich flexibel mit anderen Zutaten kombinieren – perfekt also, wenn du mit Käse, Gewürzen oder Kräutern experimentieren möchtest!

Wir haben uns dieses Mal dazu entschieden, unsere Muffins mit Emmentaler, etwas Muskatnuss sowie Frühlingszwiebeln und karamellisierten Zwiebeln zu verfeinern. Das Rezept lässt sich aber auch wunderbar abwandeln.

Statt Emmentaler kannst du Gruyère, Gouda oder Feta verwenden, je nachdem, ob du es würziger oder cremiger magst. Veganer können einen pflanzlichen Käseersatz wählen.

Genauso lassen sich die Zucchini-Kartoffel-Muffins auch wunderbar mit anderen Gemüsesorten ergänzen. Wie wär’s mit ein bisschen Spinat oder fein gewürfelter Paprika? So kommen weitere Geschmacksnuancen ins Spiel.

Darüber hinaus sorgt etwas Quark im Teig für zusätzlich Proteine, während frische Kräuter dem Ganzen extra Aromen verleihen. Eine pikante Note gibt’s durch Cayennepfeffer, Chiliflocken oder geräuchertes Paprikapulver.

Zucchini-Kartoffel-Muffins Olivia 4.25 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien (online erhältlich, z.B. hier 🛒 1 12er-Muffinblech Zutaten 1x 2x 3x 2 mittelgroße Kartoffeln

1 mittelgroße Zucchini

2 Frühlingszwiebeln

1 kleine Zwiebel

etwas Öl

50 g geriebener Emmentaler

2 große Eier

30 g Mehl

1 TL Knoblauchpulver

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Muskatnuss gerieben, nach Geschmack Zubereitung Schäle die Kartoffeln, schneide sie grob in Würfel und koche sie in etwas gesalzenem Wasser weich. Gieße sie ab und zerdrücke sie mit einem Kartoffelstampfer zu Brei. Stelle es beiseite.

Wasche und reibe die Zucchini fein. Drücke das Ganze gründlich aus, damit so wenig Flüssigkeit wie möglich zurückbleibt.

Schneide die Frühlingszwiebeln in Ringe.

Schäle und hacke die Zwiebel fein. Dünste sie in etwas Öl bei niedriger glasig an, bis sie leicht karamellisieren. Stelle sie dann zur Seite.

Gib die Zucchini, die gestampften Kartoffeln, den Emmentaler, die Eier, das Mehl, das Knoblauchpulver, die geriebene Muskatnuss, Salz und Pfeffer in eine Schüssel. Füge die Frühlingszwiebeln und die karamellisierten Zwiebeln hinzu. Mische alles gut, bis ein homogener Teig entsteht.

Fette ein Muffinblech leicht ein oder lege es mit Muffinförmchen aus. Heize den Ofen auf 180 ℃ Ober-/Unterhitze vor.

Verteile den Teig gleichmäßig auf die Mulden des Muffinblechs. Fülle jede Mulde etwa zu zwei Dritteln.

Backe die Muffins für ca. 20-25 Minuten, bis sie goldbraun sind und bei der Stäbchenprobe nichts mehr kleben bleibt.

Lass die Muffins kurz in der Form abkühlen, bevor du sie vorsichtig herausnimmst. Genieße die Muffins warm oder kalt.

