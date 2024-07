Zucchini als Kuchen und dann noch mit einer leckeren Füllung aus Schinkenröllchen und Risotto? Wenn das für dich nach einer leckeren Mahlzeit klingt, dann solltest du unser Rezept für den Zucchini-Kuchen gleich ausprobieren.

Zucchinimania: Zucchini-Kuchen mit Risotto

Viele Hobbyköche schrecken vor der Zubereitung von Risotto zurück, dabei ist sie echt einfach. Nutze dieses Rezept doch einfach, um dich einmal an Risotto zu probieren.

Die Idee dieses einzigartigen Rezepts entstand aus der Sehnsucht nach einer einzigartigen Verbindung von Gegensätzen. Einerseits haben wir den klassischen Kuchen, den wir normalerweise mit süßen Leckereien in Verbindung bringen, und andererseits die herzhaften Aromen von Risotto und Schinken, die uns an feierliche Festessen denken lassen. Indem wir Zucchini in den Kuchen integrieren, verleihen wir diesem Gericht eine unglaubliche Saftigkeit und eine versteckte Gemüsekomponente, die das Ganze noch interessanter macht. Die in den Schinkenröllchen versteckten Tomaten bringen eine subtile Süße mit sich, die das würzige Risotto und den herzhaften Kochschinken auf wunderbare Weise ausbalanciert.

Knusprig, herzhaft und einfach unwiderstehlich – der Zucchini-Kuchen mit Risotto und Schinkenröllchen ist das kulinarische Meisterwerk, das du unbedingt in deinem Repertoire haben musst!

Also, wage dich an dieses außergewöhnliche kulinarische Experiment und überrasche deine Lieben mit dem Zucchini-Kuchen. Denn in der Welt der Gastronomie sind es die kreativen Kombinationen, die uns zum Staunen bringen und uns dazu inspirieren, unsere Kochkünste auf ein neues Level zu bringen.

Portionen: 5 bis 6

Zubereitungszeit: ca. 4 Std

Kochzeit: ca. 2,5 Std

Schwierigkeitsgrad: moderat

Das brauchst du für den Zucchini-Kuchen:

Für das Risotto:

ca. 600 g Risottoreis

50 g kleingeschnittene Schalotten

Olivenöl zum Braten

1 EL gehackten Rosmarin

Abrieb von 2 Zitronen

Salz

Pfeffer

1 Ei (Größe XL)

100 g geriebenen Parmesan

ca. 1,5 l Gemüsebrühe

Für die Schinkenröllchen:

6 Scheiben Kochschinken

100 g Olivencreme (schwarze Olive, Olivenöl, Salz, Pfeffer, pürierter Knoblauch)

120 g Mini-Mozzarellas

150 g Kirschtomaten

Außerdem:

6-8 Zucchini

Salz

Pfeffer

Gugelhupfform

So geht der Zucchini-Kuchen:

1. Schneide die Zucchini in dünne Scheiben und brate sie von beiden Seiten in einer Pfanne an. Die Randstücke der Zucchini schneidest du in kleine Stücke und brätst sie ebenfalls kurz in Olivenöl an.

Credit: Media Partisans

2. Erhitze Olivenöl in einem Topf und schwitze darin Schalotten und Reis glasig an. Lösche alles mit Brühe ab und gieße diese dann nach und nach dazu. Gare das Risotto unter ständigem Rühren, bis es bissfest ist. Zum Schluss kommen Parmesan, Rosmarin, Zitronenabrieb, Ei, Salz und Pfeffer hinzu. Lass das Risotto etwas abkühlen (es darf nicht zu cremig sein, sonst klappt der Zusammenbau nicht so gut).

Credit: Media Partisans

3. Lege eine runde Gugelhupfform mit den gegrillten Zucchinischeiben aus.

Credit: Media Partisans

4. Verteile nun ca. die Hälfte des Risottos in der Kuchenform. Ziehe dann mit einem Löffel ringsherum eine Mulde in das Risotto.

Credit: Media Partisans

5. Lege nun 2 Scheiben Kochschinken überlappend übereinander und bestreiche sie mit Olivencreme (schwarze Olive mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und püriertem Knoblauch). Lege außerdem Kirschtomaten und Mini-Mozzarellas abwechselnd längs auf die Olivencreme und rolle alles zu einem Röllchen zusammen.

Credit: Media Partisans

6. Lege 3 Schinkenröllchen in die Kuchenform auf das Risotto.

Credit: Media Partisans

7. Verteile außerdem die angebratenen Zucchini-Randstück-Schnipsel auf den Röllchen.

Credit: Media Partisans

8. Darauf kommt eine weitere Schicht Risotto. Klappe nun die überstehenden Zucchinischeiben in Richtung Mitte des Kuchens um. Schiebe den Zucchini-Kuchen bei 150 °C Umluft ca. 30 Minuten in den Ofen.

Credit: Media Partisans

