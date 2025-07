Dieser Nudelsalat holt dir den Sommer auf den Teller

Auch, wenn der Sommer gerade irgendwie Sommerpause hat, ist diese Jahreszeit doch eigentlich dafür bekannt, mit schmackhaften Salatkreationen im Park oder auf dem Balkon zu sitzen. Und dieser Zucchini-Nudelsalat zählt da ohne Frage zu. Probiere ihn gleich selbst und überzeuge dich von seinen herrlichen Aromen.

Zucchini-Nudelsalat: immer eine gute Wahl

Ganz egal, ob es draußen nun sommerlich heiß oder, so wie aktuell, eher regnerisch und grau ist: der Zucchini-Nudelsalat macht bei jedem Wetter eine gute Figur. Einerseits passt er natürlich ideal in den Sommer, da wir die Zucchini gerade überall gut erhalten können. Dementsprechend müssen natürlich immer neue Rezepte mit dem grünen Gartenkürbis ausprobiert werden.

Warum dieser Zucchini-Nudelsalat bei jedem Wetter eine passende Entscheidung ist, willst du wissen? Er schmeckt direkt, wenn er frisch zubereitet und noch lauwarm ist, herrlich gut. Ideal also, wenn es draußen konstant am Regnen ist. Noch aromatischer wird er, wie jeder Salat, wenn er einige Stunden im Kühlschrank ziehen konnte. Und dann ist er offensichtlich eine gute Wahl an heißen Tagen.

Außerdem benötigt er weder außergewöhnliche Zutaten, noch irgendwelche komplexen Zubereitungsschritte und steht in nur 30 Minuten auf dem Tisch. Vorausgesetzt du willst ihn sofort verspeisen, was bei seinen aromatischen Zutaten, wie Zwiebeln, Knoblauch, gerösteten Mandeln und Oliven mehr als verständlich ist.

Da die Aromen sich so richtig in ihm verbreiten können, wenn er etwas Zeit im Kühlschrank verbracht hat, eignet er sich übrigens auch als leichtes Meal Prep. Genieße ihn dann als würziges Mittagessen auf der Arbeit oder mache deinen Freunden eine Freude, wenn du ihn zum nächsten Picknick mitbringst. Sobald wieder Picknick-Wetter ist natürlich.

Zucchini-Nudelsalat Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 180 g Rigatoni oder andere kurze Pasta

3 EL Olivenöl etwas mehr, für die Nudeln

2 mittelgroße Zucchini

2 rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

50 g Mandeln

40 g grüne Oliven entsteint, aus dem Glas

1 Bio-Zitrone

10 g Petersilie glatt

10 g frische Minze

20 g Rucola

1/4 TL Chiliflocken z.B. online diese 🛒

etwas Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Bringe in einem großen Topf Wasser zum Kochen und salze es kräftig. Gib die Nudeln hinein und koche sie nach Packungsanweisungen bissfest. Schrecke sie anschließend mit kaltem Wasser ab, gib sie in eine Schüssel und rühre etwas Olivenöl unter.

Wasche, während die Nudeln kochen, die Zucchini. Entferne die Enden, halbiere sie längs und schneide sie in Scheiben.

Schäle die Zwiebeln, halbiere sie und schneide sie in feine Streifen. Ziehe den Knoblauch ab und schneide ihn in feine Würfel.

Hacke die Mandeln grob. Lass die Oliven abtropfen und schneide sie in Ringe.

Wasche die Zitrone heiß ab und reibe etwas von der Schale ab. Halbiere sie und presse den Saft aus.

Wasche die frischen Kräuter und schneide sie grob klein.

Erhitze 2 EL Olivenöl in einer großen Pfanne. Brate die Zwiebeln an, bis sie glasig sind. Füge die Zucchini hinzu und würze alles mit Salz und Pfeffer. Brate sie für 7-8 Minuten, bis sie von beiden Seiten goldbraun sind.

Gib zum Ende den Knoblauch hinzu, brate ihn für 1 Minute mit und gib alle Zutaten aus der Pfanne zu den Pasta.

Erhitze in derselben Pfanne 1 EL Olivenöl. Röste die Mandeln darin unter ständigem Rühren goldbraun. Würze sie leicht mit Salz und Chiliflocken.

Vermenge nun 1 TL Zitronenschalenabrieb, 2-3 EL Zitronensaft, gehackte Oliven, frische Kräuter und geröstete Mandeln mit den Nudeln und Zucchini. Schmecke am Ende alles noch einmal mit etwas Salz und Pfeffer ab.

