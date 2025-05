Knusprig: Zucchini-Pommes aus dem Ofen

Heize den Backofen auf 200 Ober- und Unterhitze vor. Wasche die Zucchini und schneide sie in gleichmäßige Streifen. Sie sollten etwa aussehen wie Kartoffel-Pommes.

Heize den Backofen auf 200 Ober- und Unterhitze vor. Wasche die Zucchini und schneide sie in gleichmäßige Streifen. Sie sollten etwa aussehen wie Kartoffel-Pommes.

Schlage die Eier in einem tiefen Teller auf und verquirle sie mit Salz und Pfeffer. Streue etwas Mehl auf einen zweiten Teller.

Schlage die Eier in einem tiefen Teller auf und verquirle sie mit Salz und Pfeffer. Streue etwas Mehl auf einen zweiten Teller.