Zucchini-Quiche: ein leckeres Rezept für alle Gelegenheiten

Ob warm, ob kalt, ob jung, ob im besten Alter: Diese Zucchini-Quiche schmeckt in jedem Zustand und sowohl großen als auch kleinen Gästen. Du kannst sie als ofenfrisches Abendessen zubereiten oder aber für ein Picknick, Brunch, eine spätsommerliche Gartenparty oder als Pausensnack für die Arbeit zubereiten. Mit dieser frischen Quiche machst du nichts falsch! Auch, weil unser Rezept gelingsicher ist.

Zucchini-Quiche: gar nicht so schwer

Hast du Kinder oder andere, erwachsene Familienmitglieder, die Gemüse eher skeptisch sehen? Diese Zucchini-Quiche überzeugt auch den größten Gemüsemuffel. Wohl auch, weil Zucchini zum beliebteren Gemüse zählen. Die milde Frische passt so gut zum Käse, der im Ofen an der Oberfläche so schön angebräunt wird. Und der knusprige Teigboden! Das schmeckt einfach. Wenn du magst, kannst du tollkühn werden und noch mehr Gemüse in der Zucchini-Quiche verstecken.

So kannst du den Gemüseskeptikern beispielsweise etwas angebratenen Brokkoli untermogeln. Doch auch ohne Experimente schmeckt die Zucchini-Quiche wunderbar. Du brauchst folgende Zutaten für den Teig (den du übrigens auch fertig aus dem Kühlregal bekommst): Mehl, kalte Butter, ein Ei, ein wenig Wasser und Salz. Verknete alles zu einer Teigkugel, die du in Frischhaltefolie einwickelst und eine halbe Stunde in den Kühlschrank legst.

Genug Zeit, um in Ruhe die Füllung für deine Zucchini-Quiche vorzubereiten. Dafür dünstest du Zwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne an. Gib klein gewürfelte Zucchini hinein und brate sie kurz an. Gib Gewürze, Salz und Pfeffer dazu und ab in eine Schüssel damit. Verquirle Eier mit Sahne und Milch und gieße die Mischung dazu. Vermenge alles. In der Zwischenzeit heizt du den Backofen vor und legst den Teig in die Quicheform. Backe ihn für 10 Minuten vor, damit der Teigboden überall schön knusprig wird. Nun kommt die Füllung hinein, geriebener Käse obendrauf und die Quiche noch einmal für eine halbe Stunde in den Ofen. Fertig!

Probiere doch auch mal das französische Original: Quiche Lorraine! Das ist die Mutter aller Quiches. Eine besondere Leckerei, gerade zum Frühstück, ist diese Toastbrot-Quiche. Und wenn du ganz auf einen Teig verzichten möchtest, dann lege ich dir diese tolle Kartoffel-Speck-Quiche ans Herz.

Zucchini-Quiche Ann-Katrin 4.06 ( 104 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Kochutensilien (ca. 28 cm, z.B. diese hier 🛒 1 Quicheform Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 200 g Mehl

1 Prise Salz

100 g Butter kalt

1 Ei Für die Füllung: 400 g Zucchini

etwas Olivenöl

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

etwas Oregano

etwas Thymian

etwas Rosmarin

4 Eier

200 ml Schmand

200 g Emmentaler gerieben Zubereitung Mische das Mehl mit Salz in einer Schüssel und füge in klein geschnittene Butterwürfel hinzu. Verarbeite alles mit den Händen zu einer krümeligen Mischung.

Gib Ei und 2 EL Wasser hinzu und vermenge alles zu einem Teig. Wickle ihn in Frischhaltefolie und lege ihn eine halbe Stunde in den Kühlschrank.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Rolle den Teig auf einer bemehlen Arbeitsfläche aus und lege ihn in die Quicheform. Stich mit einer Gabel mehrmals in den Teig und backe ihn 10 Minuten im Ofen vor.

Schneide die Zucchini in kleine Würfel. Erhitze Olivenöl in einer Pfanne und düste die gehackte Zwiebel und Knoblauch darin an. Gib die Zucchini und die Gewürze dazu und brate alles für etwa 5 Minuten.

Verquirle Eier und Schmand in einer Schüssel und füge den Pfanneninhalt hinzu. Würze mit Salz und Pfeffer und gib die Füllung in den Teigboden.

Bestreue die Zucchini-Quiche mit Käse und backe sie für 30 Minuten im Ofen.

