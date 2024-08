Zucchini-Reissalat: So lecker schmeckt der Sommer

Ein Zucchini-Reissalat bringt frischen Wind in deine Küche! Bissfeste, gegrillte Zucchini verbinden sich mit Reis und einer würzigen Vinaigrette zu einem köstlichen Gericht, das sowohl als leichtes Mittagessen als auch als Beilage zum Abendbrot geeignet ist. Perfekt für heiße Sommertage, an denen man keine Lust hat, groß zu kochen.

Rezept für Zucchini-Reissalat

Ein Zucchini-Reissalat ist rundum hervorragend. Das sagt sich leicht, aber in diesem Fall stimmt es. Lass mich erklären, warum: Er eignet sich perfekt dazu, Reis vom Vortag aufzubrauchen. Warum? Der Reis muss locker und luftig sein. Reis, der nicht frisch gekocht ist, härtet ein wenig aus und erreicht genau die gewünschte Konsistenz. Zudem kannst du so Lebensmittelverschwendung vermeiden. Der zweite Grund, warum der Salat einfach super ist: Zucchini gibt es momentan in Hülle und Fülle – vielleicht hast du sogar im eigenen Garten einige Exemplare. Mit diesem Salat kannst du ihnen einen kreativen Nutzen geben. Dazu ist das Gericht so leicht, dass es auch an heißen Tagen köstlich ist. Ich sage doch, rundum hervorragend!

Die Zubereitung von Zucchini-Reissalat ist einfach. Du schneidest einige Zucchini in Scheiben und grillst diese, sodass sie Farbe kriegen. Das funktioniert klassisch auf dem Grillrost, aber auch in einer Grillpfanne. Hast du nichts davon, kannst du sie auch einfach scharf anbraten. Das schmeckt ebenfalls gut!

Die Zucchini mischst du mit kaltem Reis, Oliven, Kräutern und etwas Avocado. Dann kommt ein würziges Dressing hinzu. Dieses besteht aus Öl, Limettensaft, Chiliflocken und Honig. Es gibt dem Zucchini-Reissalat eine feurige-spitzige Note, die ihn zu einem idealen Begleiter an heißen Tagen machen. Ob als Grillbeilage oder leichtes Mittagessen, lecker ist er allemal.

Probiere weitere leckere Salatideen mit dem Sommerkürbis und überzeuge dich von seiner Vielseitigkeit! Wir lieben besonders den Zucchinisalat-Kichererbsen und diesen rohen Zucchinisalat. Aber auch in Kombination mit Kartoffeln, wie in diesem Kartoffelsalat mit gegrillter Zucchini, glänzt das sommerliche Gemüse!