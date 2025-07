Zucchini im Gebäck? Herzhafte Scones, die alle lieben

Scones gibt es in allen Variationen und schmecken immer ausgezeichnet. Wenn man das klassische Grundrezept noch etwas erweitert und verfeinert, kann man das Gebäck nochmal auf ein ganz anderes Level heben. Diese herzhaften Zucchini-Scones mit Käse und Speck beweisen es!

Rezept für Zucchini-Scones mit Käse und Speck

Schon bevor ich meine erste Reise nach Großbritannien unternahm, war ich riesiger Fan von Scones. Spätestens aber seit ich im Frühling eine Freundin in London besuchte, war es um mich geschehen. Neben zahlreichen Sightseeing-Aktivitäten, Pub-Stopps, Englisch Breakfast und dem Natural History Museum, hatte ich eines auf meiner Wunschliste: Scones! Für mich war klar: Ich kann die Stadt und der Insel nicht verlassen, bis ich nicht mindestens ein Mal in den Geschmack von diesem buttrig-krümeligen und fluffigen Gebäck gekommen bin. Mein Partner schüttelte nur lachend den Kopf, wenn ich erneut davon zu schwärmen begann – auch wenn meine Scone-Besessenheit in seinen Augen wahrscheinlich schon seltsame Ausmaße annahm.

Gut, dass man sie auch selbst zu Hause backen kann, wie dieses Rezept für Zucchini-Scones mit Käse und Speck beweisen. Unser Rezept ist eine herzhafte Variante zum klassischen Gebäck. Sie eignen sich perfekt, um eine Ladung von ihnen für die Woche im Voraus zu backen. So musst du dich nicht mehr jeden Tag ums Frühstück kümmern. Außerdem eignen sie sich ebenso wunderbar als deftiger Nachmittagssnack mit einer Tasse Tee oder als kleines Mittagessen auf die Hand. Und beim Picknick machen die Zucchini-Scones sowieso eine gute Figur. Doch bevor wir mit dem Rezept loslegen, kommen wir erst mal noch mal zurück zu meiner Jagd nach den Scones.

Neben authentischem indischen Essen, einem Ausflug nach China Town und natürlich Fisch and Chips, waren unsere Tage dann aber doch so voll mit Unternehmungen und anderen kulinarischen Entdeckungen und Köstlichkeiten, dass ich, wenn sich die Gelegenheit ergab, dann wieder zu vollgefressen war. Und dann stand plötzlich der Abreisetag vor der Tür, früher als es ich für möglich gehalten hatte. Siedend heiß kam es mir dann wieder in den Sinn: Scones!

Wir waren eigentlich schon auf dem Weg zum Flughafen als wir an einer Gail’s Bakery vorbeiliefen. Es duftete fantastisch und alles im Shop sah zum Anbeißen aus. Mein Magen meldete sich knurrend zu Wort – Zeit für Frühstück! Ich betrat den Laden, scannte die Auslage und gönnte mir schließlich einen Scone mit dunklen Schokostücken und Kirschen. Ich war im siebten Himmel. Im Zug zum Flughafen schnabulierte ich glücklich und genüsslich meinen Scone. Besser hätte dieser Trip nicht enden können!

Zucchini-Scones mit Käse und Speck Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 6 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 kleine Zucchini ca. 100-150 g

100 g Speck

1/4 Bund frische Petersilie

250 g Mehl

2 TL Backpulver z.B. hier erhältlich im Vorteilspack und Bio 🛒

1/2 TL Salz

Muskatnuss gerieben, nach Geschmack, z.B. hier erhältlich 🛒

1/4 TL Knoblauchpulver optional

Pfeffer nach Geschmack

80 g Butter kalt

50 g Gouda gerieben

1 Ei

120 g Buttermilch

30 g Emmentaler gerieben Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Raspel die Zucchini fein und drück sie in einem sauberen Küchentuch gründlich aus, um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen.

Schneide den Speck in kleine Würfel und brate ihn in einer Pfanne ohne Öl knusprig. Stelle ihn beiseite. Wasche, trockne und schneide die Petersilie fein.

Vermische in einer großen Schüssel das Mehl, Backpulver, Salz, Muskatnuss, Knoblauchpulver und etwas Pfeffer.

Füge kalte, gewürfelte Butter hinzu und arbeite sie mit den Fingern ein, bis die Mischung die Konsistenz von grobem Sand hat.

Gib die Zucchini, den Gouda, den Speck und die Petersilie zur Mehlmischung und rühre alles kurz durch.

Verquirle das Ei mit der Buttermilch und gib die Mischung zur Schüssel. Rühre den Teig mit einem Kochlöffel oder den Händen, bis er gerade so zusammenkommt. Verarbeite ihn nicht zu stark, sonst werden die Scones zäh!

Forme den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem Kreis (ca. 2–2,5 cm dick). Schneide ihn in 8 Dreiecke.

Lege die Dreiecke auf das Backblech. Streue den geriebenen Emmentaler gleichmäßig über die Scones.

Backe die Scones für ca. 15–20 Minuten, bis sie goldbraun sind und der Käse zerlaufen ist.

Lass die Scones kurz abkühlen und genieße sie am besten warm!

