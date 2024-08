Zucchini-Spinat-Suppe mit Lauch: einfaches Rezept zum Nachkochen

Suppen kann man nur im Winter essen? Mitnichten! Unsere cremige Zucchini-Spinat-Suppe schmeckt vor allem jetzt im Spätsommer hervorragend. Immerhin gibt’s Zucchini gerade frisch aus dem Garten oder vom Feld! Damit ist sie, zumindest gefühlt, deutlich aromatischer. Aus der Region und saisonal ist sie auf jeden Fall, und das ist nur einer der Gründe, weshalb du die Suppe kochen solltest.

Kochen im Spätsommer: Es gibt Zucchini-Spinat-Suppe

Ach, so eine Suppe ist doch eine echte Seelenwärmerin. Und meist ist sie auch schön unkompliziert gemacht, sodass man sich schnell und ohne große Mühe etwas Gutes tun kann. Wenn sich die Zutatenliste dann auch noch in Grenzen hält, sind wir glücklich. Deshalb stimmt uns diese Zucchini-Spinat-Suppe auch so froh! Wir lieben die Kombination erntefrischer (oder frisch gekaufter) Zucchini und würzigem, leicht scharfem Porree. Dazu kommen zarte Spinatblätter, die erst ganz zum Schluss in die Suppe gerührt werden.

Aber wir beginnen am besten mal von vorne, indem wir zuerst das Gemüse waschen. Beim Lauch solltest du dir extra Zeit dafür nehmen, denn hier versteckt sich in den Zwischenräumen gerne mal noch etwas Erde vom Anbau. Unser Tipp: Halbiere die Stange der Länge nach, so kannst du sie auch gut zwischen den Blättern reinigen.

Gemeinsam mit etwas Knoblauch werden Zucchini und Lauch in einem großen Topf angebraten und anschließend mit Brühe aufgegossen. Das Ganze köchelt nun so lange sanft vor sich hin, bis die Zucchini schön weich ist und fast zerfällt. Jetzt ist es Zeit für den Pürierstab! Zerkleinere den Topfinhalt und gieße so viel Brühe nach, bis die Suppe die gewünschte Konsistenz hat. Stelle sie zurück auf den Herd und rühre den Spinat ein, bevor du die Zucchini-Spinat-Suppe abschließend mit Salz, Pfeffer und nach Belieben auch mit Chiliflocken abschmeckst.

Wir haben auch eine gegrillte Zucchinisuppe oder eine Zucchini-Kokos-Suppe im Angebot. Bestimmt schmeckt dir außerdem unsere Bohnen-Lauch-Suppe mit Parmesan und Knoblauchöl. Guten Appetit!