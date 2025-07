Zucchini-Tortillas: lecker und schnell gemacht

Hast du schon mal Zucchini zum Frühstück gegessen? Nein? Dann wird es Zeit! Diese Zucchini-Tortillas sind der beste Beweis dafür, dass schnöder Toast und langweilige Cornflakes ausgedient haben. Saftig, würzig und mit einer Portion Käse und Avocado kommen die Zucchini-Tortillas daher. Was willst du mehr, um in den Tag zu starten?

Lecker gefüllt: Zucchini-Tortillas

Zucchini ist nicht nur irgendein Gemüse, sondern ein kleines Allround-Talent. Es hat kaum Kalorien, besteht fast komplett aus Wasser und liefert trotzdem Vitamine und Mineralstoffe wie Kalium und Vitamin C. Ob gebraten, gefüllt oder eben als Frühstückskomponente in diesen leckeren Zucchini-Tortillas: Die Zucchini macht immer eine gute Figur.

Das Zucchini-Rührei wird kombiniert mit unserem guten Freund in der Küche: den Tortillafladen. Egal, ob du sie füllst, rollst, klappst oder sogar toastest, die Tortillas passen immer. Sie sind die perfekte Bühne für dein Zucchini-Kunstwerk und verhindern, dass du während des Essens die Hälfte auf den Pulli kleckerst. Und seien wir ehrlich: Alles, was in einer Tortilla serviert wird, schmeckt direkt doppelt so gut, oder? Wenn du Lust auf noch mehr Vielfalt hast, kannst du auch Vollkorn-Tortillas oder Low-Carb-Alternativen wählen.

Warum du die Zucchini-Tortillas machen solltest? Sie schmecken wie ein kleiner Kurzurlaub in Mexiko, aber auf deinem Teller. Fluffiges Rührei trifft knackige Zucchini, verfeinert mit Kreuzkümmel und Paprika. Das Ganze wird eingerollt in den warmen Tortillafladen, gekrönt von zart schmelzendem Käse und cremiger Avocado. Klingt dekadent, ist aber gesund und gibt dir genug Energie für alles, was der Tag bringt – Meetings, Kinder bespaßen oder einfach nur gut durch die Hitze kommen.

Und wenn du morgens keine Lust hast, groß zu kochen: Diese Tortillas lassen sich super vorbereiten und schmecken auch kalt zum Mitnehmen ins Büro oder als Snack nach dem Sport. Noch irgendwer, der jetzt denkt, Zucchini wäre langweilig? Eben. Also ran an die Pfanne und lass dich von der Zucchini-Tortilla-Kombi überzeugen. Frühstück war noch nie so lecker und vielseitig – versprochen!

Zucchini-Tortillas Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Zucchini

1 Zwiebel

1 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

4 Eier

1 TL Paprikapulver

1 TL Kreuzkümmel

Salz und Pfeffer

2 EL Petersilie

4 Tortillafladen

50 g Streukäse

1 Avocado Zubereitung Wasche die Zucchini und reibe sie mit einer Küchenreibe fein. Drücke die geriebenen Zucchini in einem sauberen Küchentuch gut aus, um die überschüssige Flüssigkeit loszuwerden.

Würfle die Zwiebel fein. Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und dünste die Zwiebel darin glasig. Gib die Zucchini hinzu und brate sie, bis sie leicht Farbe angenommen hat.

Schlage die Eier in einer Schüssel auf, würze sie mit Paprikapulver, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer und verrühre alles.

Gib die verquirlten Eier zu den Zucchini in die Pfanne. Rühre die Mischung bei mittlerer Hitze, bis die Eier gestockt sind. Hacke die Petersilie fein und hebe sie unter.

Erhitze die Tortillafladen kurz in einer Pfanne oder Mikrowelle, um sie weich und biegsam zu machen.

Verteile die Zucchini-Ei-Mischung auf die Fladen, streue etwas Streukäse darauf und schneide die Avocado in Scheiben, die du ebenfalls auf den Fladen verteilst.

Klappe die Tortillas zusammen oder rolle sie auf und serviere sie direkt.

