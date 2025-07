Zucchini-Zitronen-Risotto: frische Sommerküche

Wusstet du, dass Zucchini und Zitrone aromatisch besonders gut harmonieren? Zusammen sind sie das Traumpaar der kulinarischen Welt, wenn man so will. Vereint in einem cremigen Risotto ergibt das ein Abendessen vom Feinsten. Perfekt als leichte Mahlzeit für einen sonnigen Sommerabend.

Rezept für ein Zucchini-Zitronen-Risotto

Fast jeden Abend stelle ich mir die gleiche Frage: Was möchte ich kochen? Die Auswahlkriterien, die bei der Abendessensuche eine große Rolle spielen: Das Gericht sollte natürlich gut schmecken, möglichst aus saisonalen Zutaten bestehen und auch nicht kompliziert in der Zubereitung sein. Da passt doch ein Risotto ganz gut. Das ist, wenn man den Dreh erst einmal raus hat, ziemlich einfach und mit Zitrone und Parmesan wird daraus ein leichter, sommerlicher Schmaus.

Das Geheimnis eines richtig guten Risottos kann ich dir leider auch nicht verraten, aber die Auswahl der Zutaten spielt sicher eine wichtige Rolle. Entscheide dich beim Einkaufen daher für einen qualitativ hochwertigen Risottoreis, eine Bio-Zitrone, einen guten Parmesan und Wein sowie ein feines Olivenöl. Ist alles da, kannst du auch schon starten.

Damit das Risotto gelingt, sprich, die Konsistenz schön cremig und schlotzig wird, ist es außerdem wichtig, während des Kochens immer gut umzurühren und die flüssigen Zutaten nur nach und nach und nicht auf einmal in den Topf zu geben. Beginne aber damit, eine klein geschnittene Zwiebel und Knoblauchzehe in Olivenöl glasig zu dünsten. Gib eine in Würfel geschnittene Zucchini dazu und brate sie kurz mit an. Dann kommt auch schon der Risottoreis dazu. Den schwitzt du unter Rühren glasig an und löschst ihn dann mit dem Weißwein ab. Rühre weiter, bis dieser verdampft ist und gieße nun nach und nach die Gemüsebrühe dazu.

Auch während dieses Vorgangs muss fleißig weitergerührt werden. Wenn der Reis eine cremige Konsistenz hat aber noch bissfest ist, ist das Risotto fast fertig. Fehlen noch Butter und geriebener Parmesan sowie der Saft und der Abrieb einer Zitrone. Schmecke alles ab und serviere das Risotto mit darüber gestreutem Parmesan.

Zucchini-Zitronen-Risotto Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Zucchini ca. 250 g

2 EL Olivenöl

250 g Risottoreis zum Beispiel diesen hier 🛒

100 ml trockener Weißwein

750 ml heiße Gemüsebrühe

50 g geriebener Parmesan plus etwas mehr zum Garnieren

2 EL Butter

1 Bio-Zitrone Abrieb und Saft

Salz und schwarzer Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Schäle Zwiebel und Knoblauch und schneide beides in feine Würfel. Wasche die Zucchini, schneide die Enden ab und schneide sie ebenfalls in kleine Würfel.

Erhitze das Olivenöl bei mittlerer Temperatur in einem Topf. Dünste die Zwiebel darin glasig. Gib dann Knoblauch und Zucchiniwürfel hinzu und brate sie für 3–4 Minuten an.

Füge den Risottoreis hinzu und schwitze ihn ebenfalls so lange mit an, bis die Körner glasig sind.

Lösche mit dem Weißwein ab und lass die Flüssigkeit unter Rühren fast vollständig verdampfen.

Gib nun Kelle für Kelle heiße Gemüsebrühe zum Reis. Rühre dabei regelmäßig um und füge erst dann die nächste Kelle Brühe hinzu, wenn die Flüssigkeit fast verdampft ist. Wiederhole diesen Vorgang, bis der Reis cremig, aber noch leicht bissfest ist.

Rühre die Butter und den Parmesan unter das fertige Risotto. Gib nun Zitronensaft und -abrieb dazu. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Lass das Risotto nach dem Kochen für 1–2 Minuten ruhen. Serviere es dann direkt und streue noch etwas geriebenen Parmesan darüber.

