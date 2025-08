In diesem Zucchinisalat treffen zwei Saisonhighlights aufeinander

Manchmal, wenn die Sterne genau richtig stehen, der Zeitpunkt exakt abgepasst ist und der Mond in der richtigen Mondphase aufgeht, dann kommt bekannterweise zusammen, was zusammen gehört. Okay, Spaß beiseite, für diesen Zucchinisalat mit gebratenen Pfifferlingen muss tatsächlich nur der Zeitpunkt stimmen, um ein köstliches Gericht zu zaubern.

Zucchinisalat mit gebratenen Pfifferlingen: richtige Zeit, richtiger Ort

Zucchini und Pfifferlinge klingen im ersten Moment wie zwei Zutaten, die nicht weiter voneinander entfernt sein könnten. Dabei werden sie hier zu einem absoluten Dreamteam verarbeitet.

Wir befinden uns ja immer noch mitten in der Zucchinisaison und tauschen uns permanent über neue Rezeptideen mit den milden, grünen Gartenkürbissen aus. Und für einen kurzen Moment kann man etwas ganz Besonderes aus ihnen zaubern. Während die Zucchini von etwa Juni bis September aus heimischem Anbau erhältlich ist, beginnt die Pfifferlingsaison meist etwa im Juli und reicht bis in den Oktober.

Die perfekte Zeit also, unsere beiden Saisonlieblinge gemeinsam in einem schmackhaften Gericht miteinander zu vereinen. Und dieser Zucchinisalat mit gebratenen Pfifferlingen bietet sich dafür perfekt an. Er zeigt, wie harmonisch sich das buttrig-nussige Aroma der gebratenen Pfifferlingen mit der milden Frische von gebratener Zucchini verbinden lässt.

Dazu kommt noch die köstliche Note der gerösteten Pinienkerne, salziger, intensiver Feta, ein Hauch Frische durch etwas Zitrone und natürlich die dezente Würze des Rucolas. Das Zitronen-Honig-Senf-Dressing ummantelt und verbindet alles miteinander, ohne dabei zu aufdringlich zu sein. Also, worauf wartest du? Verbinde die beiden Stars dieses Rezeptes, solange sie gemeinsam in den Regalen zu finden sind!

Zucchinisalat mit gebratenen Pfifferlingen Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. online hier 🛒 verfügbar) Pürierstab Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 2 Zucchini

2 Knoblauchzehen

1 Bio-Zitrone

100 g Rucola

300 g frische Pfifferlinge

200 g Feta

etwas neutrales Pflanzenöl zum Anbraten

2 EL Pinienkerne

etwas Salz und Pfeffer nach Geschmack Für das Dressing: 3 EL Olivenöl

1 TL grober Senf

1 TL Honig Zubereitung Wasche die Zucchini, entferne die Enden und schneide sie der Länge nach in feine Scheiben. Drücke die Knoblauchzehe mit einem Messerrücken an und schäle sie anschließend.

Wasche die Zitrone heiß ab. Reibe anschließend ein wenig von der Schale hab, halbiere sie dann und presse den Saft aus. Säubere den Rucola unter fließendem Wasser und schleuder ihn trocken. Putze die Pfifferlinge und halbiere größere Exemplare. Zerbrösle den Feta in grobe Stücke in eine kleine Schale.

Erhitze etwa 1 EL Öl in einer Pfanne und röste die Pinienkerne darin für etwa 2 Minuten an, bis sie goldbraun sind. Nimm sie anschließend heraus und stelle sie zur Seite.

Erhitze erneut etwas Öl in der Pfanne und gib die Knoblauchzehe, ein wenig des Zitronenabriebs und die Zucchinistreifen hinein. Brate die Zucchinistreifen unter gelegentlichem Wenden etwa 6-8 Minuten an und würze sie mit Salz und Pfeffer. Gib die Zucchinistreifen in eine große Schüssel und den Knoblauch zusammen mit dem restlichen Zitronenabrieb in ein hohes Gefäß.

Füge Olivenöl, Senf, Honig, 2 EL Zitronensaft zum Knoblauch hinzu. Püriere alles zu einem feinen Dressing und schmecke es mit Salz und Pfeffer ab.

Erhitze die Pfanne ohne zusätzliches Öl erneut auf hoher Stufe. Brate die Pfifferlinge darin an, bis sie Flüssigkeit verlieren. Gib 1 EL Öl hinein und brate sie weitere 4-5 Minuten goldbraun. Würze sie mit Salz und Pfeffer.

Vermenge Zucchini und Pfifferlinge in der Schüssel mit dem Dressing. Hebe zum Schluss Rucola, Pinienkerne und den Feta unter.

