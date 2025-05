Zupfbrötchen mit Tomatensugo: Party-Snack mit ORO di Parma

Bei dir steht eine Party an und du weißt nicht, welche Snacks du servieren könntest? Dann haben wir etwas für dich! Denn gemeinsam mit ORO di Parma haben wir von Leckerschmecker die besten Tomatenrezepte zusammengetragen, die wir finden konnten. Heute gibt es fruchtig-würzige Zupfbrötchen mit Tomatensugo. Knurrt dir auch schon der Magen? Dann lass uns loslegen!

Zupfbrötchen mit Tomatensugo: mit ORO di Parma

Was wir an der Tomatensaison nicht mögen: Sie dauert nicht das ganze Jahr an. Oder zumindest dachten wir das. Denn mit den Produkten von ORO di Parma bekommst du das ganze Jahr über den Geschmack sonnengereifter Tomaten auf deinen Teller. Ideal für Soßen und Suppen. Aber das ist nicht alles! Wir haben uns den ORO di Parma Sugo Gemüse vorgenommen und daraus köstliche kleine Zupfbrötchen mit Tomatensugo zubereitet. Wie das geht, verraten wir nur zu gern.

Beginne damit, einen Hefeteig zusammen zu kneten. Dieser besteht aus einem italienischen Pizzateig – schließlich wollen wir die 100 % italienische Herkunft der ORO di Parma Tomaten unterstreichen. Besonders gut wird ein solcher Teig, wenn du ihn über zehn Minuten knetest. Dabei hat das Gluten im Weizenmehl besonders viel Gelegenheit, sich zu entwickeln, was einen lockeren, luftigen Hefeteig zur Folge hat. Lass den Teig dann gut eine Stunde ruhen, damit er schön aufgeht.

Forme nun kleine Kugeln aus dem Teig und fülle diese jeweils mit einem Würfel Käse nach Wahl. Nun brauchst du eine ofenfeste Pfanne, in die du zunächst den ORO di Parma Sugo Gemüse füllst und dann die kleinen Brötchen kreisförmig um den Rand legst. Nur noch etwas Mozzarella in die Mitte und schon wandern deine Zupfbrötchen mit Tomatensugo in den Ofen.

Mmh, wie himmlisch das duftet! Der ORO di Parma Sugo Gemüse verströmt einen Geruch, der uns direkt gedanklich nach Italien versetzt und wir können es gar nicht abwarten, endlich probieren zu dürfen!

