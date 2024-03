Ostern international feiern: mit der polnischen Ostersuppe Zurek

Zurek ist eine Mehlsuppe, die leicht säuerlich schmeckt und in Polen traditionell an Ostern zum Brunch oder Mittagessen serviert wird. Hast du Lust auf internationales Flair auf deinem Ostertisch, sollte diese Suppe nicht fehlen. Wir zeigen dir, wie es geht.

Rezept für polnische Ostersuppe Zurek

Möchtest du zu Ostern in diesem Jahr die polnische Suppe Zurek servieren, solltest du etwas mehr Zeit dafür einplanen und am besten schon drei Tage vorher mit den Vorbereitungen beginnen. Vor dem Kochen der eigentlichen Suppe wird eine Mischung aus Roggenschrot und warmem Wasser angesetzt, die gären muss und dem Gericht ihr säuerliches Aroma verleiht. Typisch für Zurek sind auch die hart gekochten Eier, die zum Servieren aufgeschnitten mit in die Suppe gegeben werden.

Ist der gegorene Roggenschrot fertig, geht es an die Zubereitung der Suppe, und die ist weitaus weniger zeitintensiv. Zuerst schneidest du das Gemüse in Würfel und die Wurst in Scheiben. Die brätst du in Öl kurz an, fügst dann die Gemüsewürfel hinzu und löschst alles mit der Brühe ab. Jetzt muss die Suppe nur noch köcheln und dann kannst du den Roggenschrot sowie die saure Sahne hinzufügen und würzen.

Soll die Zurek zu einem speziellen Hingucker auf der österlichen Festtafel werden, kannst du die Suppe in einem ausgehöhlten Brot servieren. Schneide dazu von einem Sauerteigbrot den Deckel ab, hole das Innere heraus und backe das Brot kurz im Ofen, bis es warm ist. Anschließend kannst du die Suppe einfüllen und sofort servieren. Die Reste des Brotes kannst du entweder trocknen und Paniermehl daraus machen oder für Semmelknödel verwenden.

Für alle, die Lust haben, typische Ostergerichte aus der ganzen Welt kennenzulernen, haben wir noch andere Klassiker zusammengestellt. Die Torta Pasqualina ist ein typisches Rezept aus Italien mit herzhafter Füllung. Hinter dem Rezept Fanesca verbirgt sich eine reichhaltige Ostersuppe aus Ecuador. Für süße Aromen an Ostern sorgt dann der Pastiera napoletana, der ebenfalls aus der italienischen Küche stammt.