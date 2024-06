Leckere Resteverwertung: Zwieback-Pancakes zum Frühstück

Zwieback ist mehr als ein magenschonendes Lebensmittel, das man nur dann isst, wenn es einem nicht gut geht. Dank seiner knusprigen Konsistenz und der langen Haltbarkeit lässt er sich auch als Zutat verwenden, um daraus zum Beispiel leckere Zwieback-Pancakes zum Frühstück zuzubereiten. Wir zeigen, wie das funktioniert.

Zwieback-Pancakes: einfach und lecker

Hast du noch alten Zwieback stehen und weißt gerade nicht, was du damit machen sollst? Wirf ihn nicht weg, denn daraus kannst du dir noch ein leckeres Frühstück zubereiten. Zu kleinen Bröseln zermahlen, eignet sich der Zwieback prima, um Pancakes herzustellen. Wir verraten dir, wie einfach Zwieback-Pancakes gelingen.

Zuerst zerbröselst du den Zwieback zu einer Art Mehl. Danach verquirlst du ein Ei mit Zucker und einer Prise Salz und rührst dann Joghurt sowie Milch unter. Zum Schluss fügst du die Zwiebackbrösel, Mehl, Backpulver und eine Prise Zimt hinzu. Der Teig ist jetzt fertig, muss aber vor dem Backen noch 20 Minuten abgedeckt ruhen.

In der Zwischenzeit kannst du dir schon mal überlegen, mit welchen Zutaten du deine Pancakes später belegen möchtest. Magst du es ganz klassisch? Dann passen Ahornsirup und frische Früchte wie Äpfel, Blaubeeren oder Erdbeeren gut dazu. Mit Apfelmus oder Marmelade werden sie besonders süß, und Minimalisten genießen ihre Pancakes mit Puderzucker oder Zimt und Zucker bestreut.

Nach der Ruhezeit erhitzt du etwas neutrales Öl in einer Pfanne und backst die Pancakes darin portionsweise aus. Gib immer einen großen Löffel Teig hinein und backe diesen von jeder Seite einige Minuten.

Pancakes gehören definitiv in die Kategorie Wohlfühlfrühstück. Die kleinen Pfannkuchen sind ein leckerer Start in den Tag und dank zahlreicher Zubereitungsvarianten hast du jede Menge Abwechslung am Morgen. Passend zur Erdbeersaison solltest du unbedingt mal unsere farbenfrohen pinken Pancakes probieren. Auch die Pancakes mit Schokoladenfüllung sind der Hit beim Frühstück, vor allem bei Kindern. Lust auf die volle Ladung Protein-Power? Dann sind Kichererbsen-Pancakes genau richtig.