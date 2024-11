Dieser geschmorter Zwiebel-Pie ersetzt den Sonntagsbraten

Darf es mal wieder etwas Besonderes sein, mit dem du deine Familie zum Mittag- oder Abendessen überraschen möchtest? Dann kommt unser Zwiebel-Pie ja wie gerufen. Unter einem Teigdeckel schmoren in einer kräftigen dunklen Soße mit Kürbis und Hackfleisch gefüllte Zwiebeln. Liebhaber deftiger Küche werden den Pie lieben.

Rezept für geschmorten Zwiebel-Pie mit Teighaube

Pies sind traditionell Gerichte, die mit einem Deckel aus Teig belegt sind und so gebacken werden. Schneidet man sie an, erwartet einen darunter eine herzhafte Überraschung. So wie im Fall unseres Zwiebel-Pies. Im Ofen schmoren mit einer Hackfleisch-Kürbis-Masse gefüllte Zwiebeln in einer braunen Soße vor sich hin. Ein Deckel aus einem Mürbeteig bedeckt die Füllung und offenbart das herzhafte Geheimnis erst beim Anschneiden.

Für unseren Zwiebel-Pie bereitest du zuerst die Zwiebeln, die Füllung sowie die Soße zu. Danach knetest du den Teig und zum Schluss setzt du alle Komponenten zusammen und schiebst den Pie zum Backen in den Ofen. Aber beginnen wir mal von vorn.

Die Zwiebeln werden geschält, senkrecht eingeschnitten und in Wasser gekocht. Wirf die Schale der Zwiebeln nicht weg, die wird später noch gebraucht. Währenddessen reibst du den Kürbis grob, mischt ihn mit Stärke und vermengst ihn dann mit Hackfleisch. Sind die Zwiebeln gar, holst du sie aus dem Topf, lässt sie abkühlen und teilst sie in ihre einzelnen Schichten. Das Kochwasser ebenfalls nicht weggießen.

Fülle die Zwiebeln nun mit der Hackfleischmasse und rolle sie zusammen. Für die Soße kochst du die Zwiebelschalen in dem Zwiebelwasser, gibst braunen Zucker und Cayennepfeffer dazu und bindest sie mit Stärke ab.

Danach ist erst einmal der Teig dran. Hier verknetest du Mehl, Butter, Salz und kaltes Wasser zu einem klassischen Mürbeteig, den du zum Ruhen eine Stunde in Folie gewickelt in den Kühlschrank legst. Danach fettest du die Form ein, verteilst die Zwiebeln darin, übergießt sie bis zur Hälfte mit Soße und legst den ausgerollten Teig darüber. Ab in den Ofen damit und schon kannst du dich auf einen besonderen Genuss freuen.

