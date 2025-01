Blätterteig-Snack: Französische Zwiebel-Tartelettes

Tartelettes sind Tartes aus Blätterteig in Miniatur-Ausgabe, aber mit mindestens genauso großem Geschmack. Suchst du nach Fingerfood für eine Party oder einem kleinen herzhaften Snack für den Abend, sind Zwiebel-Tartelettes genau das Richtige. Ihre Zubereitung erfordert nicht viel Zeit und du kannst sie mit allem belegen, was Kühlschrank, Gemüsebeet und Co. so hergeben. Unsere Variante mit Zwiebeln.

Französische Zwiebel-Tartelettes aus nur fünf Zutaten

Die Tarte Tatin gehört zu den Klassikern der französischen Küche. Dahinter verbirgt sich eine Art Kuchen, der sowohl herzhaft als auch süß zubereitet werden kann, und bei dem der Belag karamellisiert wird. Die kleinen Zwiebel-Tartelettes nehmen sich die Tarte Tatin als Vorbild.

Basis für die französischen Zwiebel-Tartelettes ist ein frischer Blätterteig, der in kleine Kreise eingeteilt und jeweils mit einer großen Scheibe Zwiebel belegt wird. Verwende für das Ausstechen einen passenden Keksausstecher 🛒. Ein großes Glas tut es aber auch. Ein Schuss Olivenöl und Balsamicocreme auf die Zwiebel geträufelt sorgen für einen leicht karamellisierenden Effekt, wenn die kleinen Tartelettes im Ofen gebacken werden.

Durch ihre kompakte Form sind die französischen Zwiebel-Tartelettes ein idealer Snack für den Filmabend mit Freunden oder wenn zu später Stunde doch noch einmal der Hunger anklopft. Sie sind schnell und ohne großen Aufwand zubereitet und du brauchst nur fünf Zutaten plus Salz und Pfeffer. Suchst du nach einem kulinarischen Mitbringsel für ein Party-Büffet, bieten sich die kleinen Tartelettes ebenfalls an. Übrigens: Da gekaufter Blätterteig meist vegan ist, sind diese kleinen Tartelettes ebenfalls vegan.

Was ebenfalls für die Zwiebel-Tartelettes spricht, ist ihre Wandelbarkeit. Belege sie auch mit anderen Gemüsesorten oder streue zusätzlich Käse darüber. Füge Honig statt Balsamico für eine süßere Geschmackskomponente hinzu. Geröstete Nüsse und Kräuter harmonisieren ebenso mit den Tartes im Miniaturformat.

Hast du Lust auf leckere Kleinigkeiten, aber keine Ahnung, welche? Dann probiere doch mal Stettiner Pastetchen. Das sind Blätterteigtaschen mit einer Hackfleisch-Pilz-Füllung. Weitere köstliche Kleinigkeiten sind Spiralkartoffeln am Spieß oder Blätterteig-Spinat-Schnecken.

Französische Zwiebel-Tartelettes Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 10 Kochutensilien 1 runder Keksausstecher, 10 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x 1 Rolle Blätterteig

2 Gemüsezwiebeln

3 EL Olivenöl

3 EL Balsamico-Creme

2 Thymianzweige

Salz

Pfeffer Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Nimm den Blätterteig aus dem Kühlschrank. Schäle die Zwiebeln und schneide sie in feine Scheiben.

Steche mit einem runden Keksausstecher (10 cm) ca. 10 Kreise aus dem Blätterteig aus. Schlage danach bei jedem Teigkreis die Ränder etwa 0,5 cm um.

Belege jedes Teigstück mit einer Zwiebelscheibe und träufle auf jede Zwiebel erst einen Spritzer Olivenöl und dann einen Spritzer Balsamicocreme. Verteile in paar Thymianblätter auf den Tartelettes und würze sie mit Salz und Pfeffer.

Lege die Tartelettes mit etwas Abstand zueinander auf das Blech und backe sie für 25 Minuten goldbraun.

Lasse sie nach dem Backen etwas abkühlen und serviere sie noch warm mit einem Kräuterdip.

