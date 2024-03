Blätterteig-Snack: Französische Zwiebel-Tartelettes

Tartelettes sind Tartes aus Blätterteig in Miniatur-Ausgabe, aber mit mindestens genauso großem Geschmack. Suchst du nach Fingerfood für eine Party oder einem kleinen herzhaften Snack für den Abend, sind Zwiebel-Tartelettes genau das Richtige. Ihre Zubereitung erfordert nicht viel Zeit und du kannst sie mit allem belegen, was Kühlschrank, Gemüsebeet und Co. so hergeben, wie unsere Variante mit Zwiebeln.

Französische Zwiebel-Tartelettes aus nur fünf Zutaten

Die Tarte Tatin gehört zu den Klassikern der französischen Küche. Dahinter verbirgt sich eine Art Kuchen, der sowohl herzhaft als auch süß zubereitet werden kann, und bei dem der Belag karamellisiert wird. Die kleinen Zwiebel-Tartelettes nehmen sich die Tarte Tatin als Vorbild.

Basis für die französischen Zwiebel-Tartelettes ist ein frischer Blätterteig, der in kleine Rechtecke eingeteilt und jeweils mit einer großen Scheibe Zwiebel belegt wird. Ein Schuss Olivenöl und Balsamicocreme oben drüber geträufelt sorgen für einen leicht karamellisierenden Effekt, wenn die kleinen Tartelettes im Ofen gebacken werden.

Durch ihre kompakte Form sind die französischen Zwiebel-Tartelettes ein idealer Snack für den Filmabend mit Freunden oder wenn zu später Stunde doch noch einmal der Hunger anklopft. Sie sind schnell und ohne großen Aufwand zubereitet und du brauchst nur fünf Zutaten plus Salz und Pfeffer. Suchst du nach einem kulinarischen Mitbringsel für ein Party-Buffet, bieten sich die kleinen Tartelettes ebenfalls an.

Was ebenfalls für die Zwiebel-Tartelettes spricht, ist ihre Wandelbarkeit. Belege sie auch mit anderen Gemüsesorten oder streue zusätzlich Käse mit drauf. Füge Honig statt Balsamico für eine süßere Geschmackskomponente hinzu. Geröstete Nüsse und Kräuter harmonisieren ebenso mit den Tartes im Miniaturformat.

Hast du Lust auf leckere Kleinigkeiten, aber keine Ahnung, welche? Dann probiere doch mal Stettiner Pastetchen. Das sind Blätterteigtaschen mit einer Hackfleisch-Pilz-Füllung. Weitere köstliche Kleinigkeiten sind Spiralkartoffeln am Spieß oder Blätterteig-Spinat-Schnecken.