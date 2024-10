Zwiebelkuchen mit Mürbeteig: schön wie eine Blume

Verknete die Butter mit Mehl, Salz und Ei zu einem Mürbeteig. Wickle diesen in Frischhaltefolie ein und lass ihn 30 Minuten im Kühlschrank ruhen. Rolle ihn anschließend aus und drücke ihn in eine mit Backpapier ausgelegte Backform.

Tipp: Backe den Teig am besten in der Backform vor: Belege ihn mit Backpapier und verteile darauf Backlinsen zum sogenannten Blindbacken. Backe den Teig so für 20 Minuten bei 180 °C Ober- und Unterhitze und lass ihn anschließend auskühlen.