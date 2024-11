Zwiebelrostbraten mit Kürbispüree: weihnachtliche Bratenidee

Suchst du noch nach einer Idee für dein Weihnachtsmenü? Dann ist dieser Zwiebelrostbraten mit Kürbispüree das perfekte Rezept für einen leckeren Hauptgang. Bei uns findest du einfache Anleitungen für Braten, -soße und Beilage in einem. Damit machst du der ganzen Familie eine Freude.

Zwiebelrostbraten mit Kürbispüree und leckerer Bratensoße

Weihnachten ohne einen richtigen Weihnachtsbraten kommt bei dir nicht infrage? Dann haben wir etwas für dich! Unser Zwiebelrostbraten mit Kürbispüree schmeckt Klein und Groß zugleich und sorgt für eine gemütliche Weihnachtsstimmung. Hast du eine gusseiserne Pfanne bei dir zu Hause, sparst du noch dazu Abwasch, denn bis auf die Beilage ist es ein richtiges One-Pot-Gericht.

Am besten machst du dich für den Zwiebelrostbraten auf den Weg zum Metzger deines Vertrauens. Frage hier nach einem Tafelspitz vom Rind. Dabei handelt es sich um den hinteren Teil der Rinderhüfte, einem Stück, das sich hervorragend zum Kochen und Schmoren eignet. Lass ruhig den Fettdeckel drauf, denn der gibt deinem Braten richtig Geschmack. Schneide ihn etwas ein, damit das Fett gut ausgelassen werden kann und wälze das Fleisch in Gewürzen.

Brate es von allen Seiten braun an und nimm es dann aus der Pfanne. Wische diese aber nicht aus, sondern brate in dem ausgelassenen Fett Zwiebeln und Knoblauch an. Dann kommen mehl und Tomatenmark hinzu, das du ebenfalls kurz anröstest. Das Mehl dickt die Soße an, Tomatenmark verleiht einen tollen umami-Geschmack. Lösche mit Rotwein ab und lege das Fleisch wieder in die Pfanne. Nun wandert das Ganze in den Ofen, wo das Rind beim Schmoren schön zart wird und den Geschmack der Soße aufnimmt.

Währenddessen machst du das Kürbispüree fertig und bereitest zudem selbstgemachte Röstzwiebeln zu. Nach etwa einer Stunde kannst du alles anrichten und dich über die köstliche Geschmackskomposition aus saftigem Fleisch, cremigem Püree und knusprigen Zwiebeln freuen. Lecker!

