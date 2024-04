Neben Pizza sind Nudeln das Nonplusultra in der schnellen Küche. Nudelgerichte sind in der Regel recht einfach, brauchen keine große Vorbereitung und schmecken meistens allen am Tisch. Heute gibt es 9 verschiedene Nudelrezepte mit Spaghetti, Penne oder Ravioli. Das Tolle an Pasta ist nämlich, dass die Möglichkeiten unendlich groß sind. Wir könnten euch gleich 10 weitere tolle Rezepte vorstellen. Aber heute bleiben wir erst einmal bei den folgenden 9:

1. Spaghetti in Hackfleisch-Rolle

Spaghetti und Hackfleisch passen nicht nur in einer klassischen Bolognese gut zusammen. Dieses Rezept zeigt dir, wie kreativ man diese beiden Komponenten noch zusammenbringen kann. Und außerdem sieht es auch noch ziemlich cool aus. Hier findest du das Rezept für Spaghetti in der Hackfleisch-Rolle.

2.–5. Einfache Nudelrezepte mit Feta, Mozzarella und Gorgonzola

Es ist noch nicht lange her, dass der TikTok-Tortilla-Wrap-Hack viral durch die Decke ging. Schnelle und einfache Rezepte sind einfach weltweit beliebt. Wir haben uns nun vom nächsten Trendrezept namens „Baked Feta Pasta“ inspirieren lassen und zeigen euch heute 4 Nudelrezepte mit 4 verschiedenen Käsesorten. Eigentlich wird das Trendrezept nur mit Tomaten, Feta und Pasta zubereitet. Wenige Zutaten, wenig Aufwand, maximal 30 Minuten Wartezeit. Im Folgenden variieren wir ein bisschen mit verschiedenen Käse- und Gemüsesorten. Lasst euch den TikTok-Trend schmecken. Hier findest du die 4 Rezepte für Baked-Feta-Pasta.

6. Pasta in Pizzateig mit Salsiccia und würziger Tomatensoße

Wenn du dich entscheiden müsstest, welches Gericht du lieber magst: Wäre es dann Pizza oder Pasta? Ziemlich schwere Entscheidung, nicht wahr? Wie gut, dass du dich dank Leckerschmecker in Zukunft nicht mehr für eines von beiden entscheiden musst. Denn wir vereinen im folgenden Rezept Pizza und Pasta, sprich: Pipasta. Wir servieren Pasta mit einer würzigen Tomatensoße mit leckerer Salsiccia in einer Schale aus Pizzateig. Wenn Träume wahr werden! Hier findest du das Rezept für die Pasta im Pizzateig.

7.–8. Ohne viel Abwasch! Köstliche One-Pot-Rezepte

Das Tolle an One-Pot-Gerichten ist, dass man nur wenig Kochgeschirr benötigt. Das heißt, der ungeliebte Abwasch ist in Windeseile erledigt. Hier kommen 2 extrem leckere Ideen für ein One-Pot-Gericht. Wir servieren Penne mit Würstchen und Gemüse sowie Spaghetti mit Hackfleischbällchen und Mozzarella. 2 schnelle und einfache Gerichte, die alle aus einem einzigen Topf bzw. aus einer einzigen Pfanne kommen. Hier findest du die 2 Rezepte für die One-Pot-Pasta.

9. Selbst gemachte Ravioli aus der Eiswürfelform

Ravioli selber machen ist dank eines Tricks ganz einfach! Und zwar nimm dir einfach eine Eiswürfelform zu Hilfe. Hier findest du das Rezept für die Ravioli.

Diese 9 Nudelrezepte sind auch was für Frischlinge in der Küche. Einfach und schnell in der Zubereitung, aber einfach unschlagbar im Geschmack. Wir lieben Nudeln wirklich sehr. Und merkt euch schon einmal den 25. Oktober vor, denn da ist Welt-Nudeltag. Pasta la vista, baby!

