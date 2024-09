Kombiniere Nudeln mit Apfel und schaffe dieses außergewöhnliche Gericht

Wir begeben uns heute mal in die Schweiz. Zumindest in der Theorie. Schließe deine Augen und stell dir vor, du sitzt in einer Almhütte mit Blick auf die schroffen Berge vor dir. Unter dir lässt sich in der Ferne ein grünes Tal erahnen. Der Himmel ist strahlend blau, nur an einigen Stellen wehen fluffig-weiße Wölkchen durch dein Sichtfeld. Vor dir steht ein dampfender Teller mit Älplermagronen. Du nimmst einen Bissen und fühlst dich rundum wohl.

Älplermagronen: Schweizer Nudelgericht mit Apfel

Aber Moment. Älplermagronen? Was soll das denn sein? Hinter diesem seltsamen Namen verbirgt sich ein Gericht, das sich mit „Sennenmakkaroni“ übersetzen lässt – Nudeln für die Hirten in den Schweizer Alpen. Es handelt sich um ein Gericht aus Kartoffeln, Speck, Nudeln und Gruyère, das mit Apfelmus serviert wird. Es gilt als traditionelles Schweizer Gericht.

Doch so ganz stimmt diese Bezeichnung nicht. Denn Teigwaren kamen erst im späten 19. Jahrhundert in das bergige Land. Grund dafür war die Errichtung des Gotthardtunnels, der die Schweiz unter den Gipfeln des Gotthardmassivs mit Italien verbindet. Die italienischen Bauarbeiter brachten sich – wie sollte es anders sein – Pasta als Verpflegung mit. Die gefielen auch den Schweizer Arbeitern und so bürgerten sich „Magronen“, abgeleitet von Maccheroni, in der Schweiz ein. Besonders bei den Sennen, den Berghirten, kamen sie gut an, denn sie waren vergleichsweise leicht und gut haltbar.

Nudeln waren zwar praktisch, aber teuer. So streckten die Sennen sie mit billigeren Kartoffeln und würzten sie mit Speck und Zwiebeln. Sahne und Käse ergaben eine würzige, nahrhafte Soße. Apfelmus wurde traditionell als Vitaminbringer und geschmackliche Abwechslung dazu gereicht. Älplermagronen als Gericht, das sich einfach im Kessel über dem Feuer zubereiten ließ, waren geboren. Heute wird das Nudelgericht als traditionelle Hausmannskost auf Berghütten serviert oder dient dem Militär und Pfadfinder-Gruppen als Nahrung. Dabei sollte es viel weiter bekannt sein, denn schmecken tut es allemal.

Wir verbleiben noch ein wenig kulinarisch in der Schweiz und bereiten Capuns zu, Mangoldtaschen aus dem Ofen. Dazu gibt es einen original Schweizer Wurstsalat. Und natürlich darf ein Käsefondue nicht fehlen.