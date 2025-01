Ajapsandali: veganer Aubergineneintopf aus dem Kaukasus

Falls du zu den Menschen gehörst, die Auberginen eher kritisch gegenüberstehen, wird dieses Rezept deine Meinung ändern. Ajapsandali ist ein kaukasischer Aubergineneintopf mit einer Besonderheit: Er wird kalt serviert. Hier erfährst du, wie du ihn besonders lecker zubereitest.

So kochst du den kaukasischen Aubergineneintopf Ajapsandali

Die Küche der Staaten am und um den Kaukasus ist eine, die wir viel häufiger in den Fokus nehmen sollten. Doch während Gerichte aus Georgien schon länger auch hierzulande die Runde machen, gehen die kulinarischen Vielseitigkeiten von Armenien und Aserbaidschan immer wieder unter. Dabei haben alle drei Staaten einiges zu bieten. Zum Beispiel diesen kaukasischen Aubergineneintopf Ajapsandali.

Ajapsandali ist besonders in Georgien und Armenien beliebt. Was genau der Name bedeutet, ist nicht ganz geklärt. Einige vermuten, dass er dem Türkischen entnommen ist und so viel wie „wie schön du bist“ bedeutet. Belegt ist diese These zwar nicht. Jeder, der jedoch schon einmal einen Löffel von dem Aubergineneintopf gegessen hat, wird zustimmen: Schön ist er.

Die Zutaten für den Eintopf sind einfach: Aubergine, Tomate, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch, Koriander, Öl und Salz. Du kannst auch Kartoffeln hinzufügen, um das Ganze sättigender zu gestalten oder etwas Chili, um ihm einen Kick zu geben. Und jetzt kommt der Aufhänger: Ajapsandali wird traditionell kalt gegessen. Dazu wird er bereits am Vorabend zubereitet, damit sich die Aromen über Nacht entfalten können. Er schmeckt pur oder mit Reis, Bulgur oder auch einfach nur mit Brot. Worauf wartest du noch?

Auch aus der Region sind die georgischen Auberginenröllchen Badridschani mit Walnussfüllung. Und hast du mehr Lust auf leckere Rezepte mit Aubergine, kannst du als Nächstes direkt diese vegane Auberginen-Bohnen-Pfanne mit Harissa oder den bekannten Auberginen-Dip Baba Ganoush zubereiten.