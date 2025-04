Eier, Kartoffelbrei, Käsesoße: Dieses walisische Gericht hat alles, was du brauchst

Komm, wir reisen nach Wales! Dort gibt es ein Gericht, das es uns im Moment sehr angetan hat: Anglesey Eggs, eine Art Auflauf aus Kartoffelbrei, Käsesoße und gekochten Eiern. Das klingt gut und schmeckt noch besser. Also lass uns loslegen!

Anglesey Eggs: Eier mit Kartoffelbrei, Lauch und Käsesoße

Auf der Suche nach neuen Rezepten sollten wir alle etwas häufiger über unseren Tellerrand der deutschen Hausmannskost hinaussehen. Bei unserem letzten Streifzug durch die Küchen dieser Welt sind wir über ein ganz besonders leckeres Gericht gestolpert: Anglesey Eggs. Diese stammen aus Wales, genauer gesagt von der nördlichen Insel Anglesey. Diese ist für ihre Vielzahl an Vogelarten bekannt und durchaus mal einen Besuch wert.

Aber wir sind nicht hier, um dir Reisetipps zu geben. Zumindest nicht ausschließlich. Wir sind hauptsächlich hier, um dich zu überzeugen, deinen kulinarischen Horizont zu erweitern. Und ein Gericht aus hartgekochten Eiern, cremigem Kartoffelbrei und Käsesoße ist eine wunderbare Möglichkeit, genau dies zu tun. Also schnapp dir ein paar Eier und Kartoffeln und los geht’s!

Für Anglesey Eggs brauchst du Kartoffelbrei und hartgekochte Eier. Während also Kartoffeln und Eier fröhlich blubbernd vor sich hin köcheln, kannst du dich den anderen Komponenten dieses Gerichts widmen: Lauch und Käsesoße.

Wusstest du, dass Wales für seinen Lauch bekannt ist? Das Stangengemüse gedeiht in dem Land so gut, dass er sich als nationales Symbol von Wales durchgesetzt hat. Und das schon lange. Schon in mittelalterlichen Schlachten sollen sich die walisischen Soldaten durch einen auf ihrer Rüstung getragenen Lauch identifiziert haben.

Schneide den Lauch in Stücke und brate ihn kurz in etwas Öl weich. Nun brauchst du nur noch eine einfache Béchamelsoße, die du mit etwas Käse verfeinerst. Sind alle Komponenten fertig, vermischst du Lauch und Püree und gibst dieses in eine Auflaufform. Darüber kommen die geschälten und geviertelten Eier sowie die Käsesoße. Für etwas Biss kannst du das Ganze mit Brotkrumen verfeinern. Ab in den Ofen und du darfst dich auf deine Anglesey Eggs freuen!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wir verbleiben noch ein wenig kulinarisch in Wales und runden unser Essen mit Bara Brith ab, einem walisischen Früchtebrot. Oder dürfen es doch ein paar Welsh Cakes sein? Was in Großbritannien immer lecker ist: Baked Beans. Mache sie mit unserem Rezept ganz einfach selbst!

Anglesey Eggs Nele 4 ( 73 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Auflauf: 8 Eier

1 kg Kartoffeln mehligkochend

Salz nach Geschmack

1 Stange Porree

3 EL Butter

80 ml Milch

Pfeffer nach Geschmack

Muskatnuss nach Geschmack Für die Soße: 1 EL Butter

2 EL Mehl

600 ml Milch

150 g geriebener Käse

Salz Optional: Paniermehl Zubereitung Bringe etwas Wasser zum Kochen und koche die Eier darin 10 Minuten hart.

Koche die Kartoffeln in einem Topf mit Salzwasser gar. Lass sie kurz ausdampfen und pelle sie dann.

Schneide den Porree in mundgerechte Stücke und wasche diese gründlich.

Erhitze 1 EL Butter in einer Pfanne und brate den Porree darin weich.

Drücke die Kartoffeln durch eine Presse oder stampfe sie weich. Rühre sie mit 2 EL Butter und der Milch glatt und schmecke mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab. Vermische das Püree mit dem Lauch.

Schmilz für die Soße die Butter in einem Topf und rühre das Mehl ein. Röste alles für etwa 2 Minuten farblos an. Lösche mit der Milch ab und rühre gut um, damit sich keine Klumpen bilden. Lass die Soße für etwa 2 Minuten köchelnd andicken und rühre dann den Käse ein. Schmecke mit Salz ab.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Pelle die Eier und schneide sie in Stücke.

Fülle das Püree in eine Auflaufform 🛒 und verteile die Eier darauf. Gieße die Käsesoße um die Eier an und bestreue den Auflauf mit Paniermehl, wenn du magst.

Backe den Auflauf für 30 Minuten im Ofen goldbraun.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.